Stefano De Martino / Addio Belen Rodriguez? Attesa domani l’udienza in tribunale (oggi, 23 gennaio 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: ADDIO BELEN RODRIGUEZ? ATTESA DOMANI L’UDIENZA IN TRIBUNALE - Per Stefano De Martino si apre oggi una settimana molto importante, è attesa per domani, martedì 24 gennaio, l’udienza per la separazione dalla sua ex, la showgirl Belen Rodriguez. La coppia, dopo il doloroso addio di un anno fa, si è recentemente riavvicinata per il bene di Santiago, ma i rapporti distesi dell’ultimo periodo non sembrano aver contribuito al loro riavvicinamento definitivo, con buona pace dei tanti fan che ancora sperano in un ritorno di fiamma. Belen Rodriguez, infatti, ha ormai da mesi una storia con il Pilota di MotoGP Andrea Iannone, una relazione che procede a gonfie vele nonostante le recenti voci di una crisi. Stefano De Martino, invece, dopo una serie di presunti flirt e ritorni di fiamma con la sua ex storica Emma Marrone, sembra aver messo a tacere tutte le voci sulla sua vita privata concentrandosi sui numerosi impegni di lavoro, che lo vedono alle prese con i ragazzi della scuola di Amici ma anche con una serie di progetti televisivi che verranno svelati da qui a breve. Fra poche ore, però, sarà la sua situazione sentimentale a catturare l'attenzione mediatica, soprattutto quando il Tribunale, chiamato a decidere sulle sorti del suo matrimonio, ascolterà le parti coinvolte per definire successivamente quelle che saranno le questioni economiche e familiari degli ex coniugi De Martino.

© Riproduzione Riservata.