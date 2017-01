THE BURNING PLAIN - IL CONFINE DELLA SOLITUDINE/ Su La5 il film con Kim Basinger e Charlize Theron

THE BURNING - IL CONFINE DELLA SOLITUDINE, IL FILM N ONDA SU LA5 OGGI, 23 GENNAIO 2017: IL CAST - The Burning Plain - Il confine della solitudine è il film in onda su La5 oggi, lunedì 23 gennaio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere drammatica realizzata nel 2008 ed è stata diretta dal regista messicano Guillermo Arriaga Jordán che ha firmato anche la sceneggiatura. The Burning Plain è il titolo originale del film. Del cast fanno parte attori di grosso alibro come Kim Basinger, Charlize Theron, Danny Pino e Jennifer Lawrence. La proiezione del film ha una durata di 107 minuti. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

THE BURNING - IL CONFINE DELLA SOLITUDINE, IL FILM N ONDA SU LA5 OGGI, 23 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Sylvia (Charlize Theron) gestisce un raffinato ristorante a Portland. Per dimenticare un passato non proprio irreprensibie, la giovane donna ogni sera fa l'amore con una persona diversa. Mariana (Jennifer Lawrence) ha soltanto sedici anni e intrattiene una relazione amorosa con un trentenne di nome Santiago (J. D. Pardo). Mariana e Santiago sono diventati orfani in seguito ad un incendio avvenuto nel Nuovo Messico che ha distrutto la roulotte in cui la madre di Mariana aveva una relazione con il padre di lui. Poi c'è Maria (Tessa Ia), una ragazzina messicana figlia di un pilota sopravvissuto ad un grave incidente aereo. Gina (Kim Basinger) invece è madre di quattro figli, il marito è praticamente assente e lei, dopo aver sconfitto una lunga malattia, inizia una relazione con un altro uomo di nome Nick. Mariana è la figlia di Gina, quando si accorge della relazione della madre con Nick, per rabbia, manomette i tubi del gas nella roulotte in cui si intrattenevano i due. E a questo punto che Nick conosce Mariana, i due si innamorano ma vengono scoperti dalle famiglie che non approvano la loro relazione. I due innamorati scappano insieme, vanno in Messico e provano a rifarsi una vita. Mariana partorisce una bella bambina, Maria, ma subito dopo lascia Santiago solo con la neonata e va via. Cambia identità e diventa Sylvia. Dopo circa dieci anni, un caro amico del padre di Maria, Carlos (José María Yazpik), trova Sylvia. La donna non ha intenzione di conoscere sua figlia, poi ci ripensa, si sente in colpa e decide di andare dalla sua bambina. Intanto Santiago è in ospedale, Sylvia va da lui e, pensando che l'uomo stia per morire, gli confessa tutte le sue malefatte. Santiago però supera la crisi e il medico conferma che l'uomo ormai è fuori pericolo. Maria corre al capezzale del padre, anche Sylvia torna da Santiago e la famiglia finalmente si riunisce.

