THE EXPATRIATE - IN FUGA DAL NEMICO/ Su Rai 2 il film con Aaron Edward Eckhart e Liana Liberato

THE EXPATRIATE - IN FUGA DAL NEMICO, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 23 GENNAIO 2017: IL CAST - The expatriate - In fuga dal nemico è il film in onda oggi, lunedì 23 gennaio 2017 alle ree 23.30. Una pellicola di genere azione-thriller che è stata realizzata nel 2012 per la regia del tedesco Philipp Stölzl. Gli attori che interpretano il ruolo dei protagonisti sono Aaron Edward Eckhart, Liana Liberato e Olga Kurylenko mentre il titolo originale del film è Erased. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

THE EXPATRIATE - IN FUGA DAL NEMICO, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 23 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Ben Logan (Aaron Eckhart) è originario degli Stati Uniti ma si è trasferito in Belgio per lavoro. Ben è un bravo ingegnere, si dedica specialmente alla verifica di dispositivi di sicurezza e pensa a migliorarne il meccanismo, se il caso lo richiede. Le sue competenze sono anche al servizio della Halgate Group, una multinazionale molto accreditata, che lo ha destinato alla sede distaccata di Anversa. Da quando è rimasto vedovo, Logan vive insieme alla sua unica figlia, Amy (Liana Liberato), un'adolescente di quindici anni che è la sua unica ragione di vita. Finito il lavoro, Ben si dedica completamente alla figlia, vanno in giro e cenano insieme. Una sera, mentre è in compagnia di Amy, si ricorda di aver lasciato in ufficio un pacchetto, quindi pensa di ritornare per recuperarlo. Purtroppo, quando arriva nel suo ufficio, resta letteralmente sorpreso, si ritrova in una stanza completamente vuota, mancano la scrivania, gli scaffali e le attrezzature, l'edificio è deserto, non riesce a contattare i colleghi perché tutti i numeri di cellulari in suo possesso risultano inesistenti, inoltre a Bruxelles, dove si trova la sede centrale del grande colosso industriale, non sanno della sua collaborazione con l'azienda e negano addirittura l'esistenza della succursale di Anversa. Negli anni passati Logan ha lavorato alle dipendenze della CIA, quindi non ci mette molto a capire di essere la vittima di un piano molto pericoloso, di un vero complotto a livello internazionale. Non ha più un'identità, tutto ciò che riguarda la sua vita non esiste più, gli ex-colleghi sono tutti morti, non risulta il suo conto in banca. Viene anche contattato da qualcuno che gli ordina di recuperare un certo bagaglio e che gli fa capire chiaramente che se non dovesse eseguire gli ordini alla lettera, può considerarsi già morto. Ben si rende conto di essere solo ma nella sua mente c'è una sola preoccupazione, salvarsi e proteggere sua figlia. È consapevole di dover dare spiegazioni ad Amy che non conosce il suo passato di agente della CIA e non sa che lo è tuttora. Per poter uscire da questa assurda situazione e capire cosa stia succedendo, è necessario scoprire la verità.

