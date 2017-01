THIS IS US/ Anticipazioni puntata 23 gennaio 2017: Randall sventa il suicidio di un collega!

THIS IS US, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, lunedì 23 gennaio 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio della serie rivelazione This is us, in prima Tv assoluta. Sarà il decimo, intitolato "La vigilia di Natale". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Randall (Steling K. Brown) continua a camminare avanti e indietro, visibilmente arrabbiato. Chiede a William (Ron Cephas Jones) quando ha visto sua madre per la prima volta e se il padre ne fosse a conoscenza. Ha scritto una lista con tutte le cose che vuole dire alla madre, per farle capire quanto male gli ha fatto. Nel passato, Rebecca (Mandy Moore) e Jack (Milo Ventimiglia) capiscono che Randall sta ancora cercando di capire chi siano i suoi genitori biologici. Hanno un'opinione diversa su cosa fare: Rebecca ribadisce che sono loro i suoi veri genitori, mentre Jack crede che sia giusto per il figlio scoprire la verità sulla sua famiglia. Nel presente, Kate (Chrissy Metz) rivela a Kevin (Justin Hartley) di aver deciso di operarsi in seguito alla turbolenza vissuta in aereo e che l'hanno fatta riflettere sulla propria vita. Il fratello si lascia invece sfuggire che la madre vuole vendere la baita in cui hanno trascorso la loro infanzia ed in cui non vanno da tanti anni. Kate propone quindi di andarci in quel momento, senza sapere che Kevin ha invitato anche Olivia (Janet Montgomery) ed altri suoi amici. Invia anche un messaggio a Toby (Chris Sullivan) con la foto della baita, ma non riceve risposta. Poco dopo, Randall esce d'improvviso, mentre uno dei due amici di Olivia, si accorge che qualcuno ha bevuto metà del suo drink ai funghi allucinogeni. All'esterno, Randall vede Jack sistemare la grondaia ed ha modo di discutere del tradimento della madre. Nel passato, Rebecca e Jack scoprono che Randall ha bisogno di stare con la comunità afroamericana per poter avere un modello maschile più simile a lui. Jack decide quindi di portarlo a lezione di karate da Ray (Aaron D. Spears) e cerca di convincere Rebecca a cercare i genitori biologici del figlio. La moglie incontra quindi William (Ron Cephas Jones) e scopre che si è disintossicato, ma si impaurisce quando l'uomo insinua di voler far parte della vita di Randall. Nel presente, Kevin scopre che fra Olivia e Asher (Nick George), ma fa finta che non gli importi. E' Kate ad affrontare l'attrice, che di contro ha capito perfettamente che è terrorizzata dal perdere peso e scoprire che non cambierà nulla. Randall invece sfoga a Jack il proprio dolore di non essere mai stato voluto da nessuno, nemmeno da loro, che lo hanno sempre considerato un sostituto del figlio morto. Crede che conoscere prima William avrebbe fatto la differenza nella sua vita, ma il padre lo spinge a capire cosa sarebbe successo a Rebecca se lui non fosse mai stato nella loro vita. Kevin invece riflette sulle parole della sorella, che pensa stia fingendo di essere ciò che non è pur di piacere ad Olivia. Dopo il suo sfogo, Olivia va via con Asher a bordo dell'auto della sceneggiatrice Sloane (Milana Vayntrub). Nel passato, Rebecca ammette di aver paura di perdere Randall, ma decide anche di dare a William delle spiegazioni tramite lettera. Crede infatti che in realtà Jack meriti di essere considerato il padre fantastico che è. Nel presente, Randall incontra di nuovo la madre e le dimostra di comprendere le sue motivazioni, ma non è ancora pronto per riabbracciarla.

THIS IS US, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 23 GENNAIO 2017, EPISODIO 10 "LA VIGILIA DI NATALE" - Dopo aver realizzato di voler fare l'intervento, Kate deciderà di consultare uno specialista per scoprire in cosa consiste realmente l'operazione. Rebecca tuttavia la interrompe sempre ed alla fine è costretta a realizzare di poter essere, forse, la causa del rapporto che la figlia ha con il cibo. Nel frattempo, Kevin continua ad uscire con Sloane, trovandola piuttosto divertente. Nel passato, i Pearson scoprono per caso che il dottor K, il ginecologo che ha fatto nascere i ragazzi, si trova ricoverato in ospedale a causa di un incidente avuto con l'auto. Jack non può che considerare l'evento un intervento del fato, tanto da decidere di occuparsi sia di Kate, ricoverata per appendicite, sia del medico. Quest'ultimo tuttavia crede di avere poche possibilità di sopravvivere. Nel presente, Randall intuisce che uno dei suoi colleghi ha intenzione di suicidarsi e riesce a fermarlo parlandogli a lungo. William invece incontra in una riunione degli Anonimi Jesse, il suo compagno di vita.

© Riproduzione Riservata.