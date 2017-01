TRONO CLASSICO / Uomini e Donne news: Claudio D’Angelo vuole tre figli da Ginevra Pisani (oggi, 23 gennaio 2017)

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE NEWS: CLAUDIO D’ANGELO SOGNA MATRIMONIO E FIGLI - Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani sembrano essere più innamorati che mai. Intervistati su Radio Radio da Giada Di Micheli, la coppia uscita fuori dal trono classico di Uomini e Donne ha dichiarato di essere andata a convivere ufficialmente. La notizia in realtà, era già stata in anteprima proprio dall'ex tronista che, durante le Instagram Stories aveva mostrato di avere fatto spazio nell'armadio per contenere anche i vestiti della giovanissima fidanzata. In radio la coppia ha parlato di un amore maturo che cresce ogni giorno di più. Ginevra inoltre, ha confidato che quella con Claudio è la sua prima storia: "È il mio primo fidanzamento in generale Claudio, non era mai entrato in casa nessuno, quindi lui è stato il primo in tutto!", ha esclamato la Pisani e, anche i genitori di lei sono stati dalla loro parte per la convivenza nonostante la ragazza abbia appena 18 anni. Ginevra infatti, durante l'intervista ha affermato che il fidanzato è stato ospite della sua famiglia in quel di Napoli per una decina di giorni ed ha capito in quale ambiente è cresciuta la fidanzata venendo a contatto con la sua famiglia H24. La coppia inoltre, pare sognare in grande tra matrimonio e figli: "Minimo tre!", hanno esclamato. Infine, tra le altre cose, Claudio ha tirato in ballo anche Sonia Lorenzini mettendo altra carne sul fuoco in riferimento agli ultimi spinosi retroscena.

© Riproduzione Riservata.