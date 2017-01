Tekken 7 / Video, il 2 giugno 2017 esce il picchiaduro della Namco attesissimo in tutto il mondo (oggi, 23 gennaio 2017)

TEKKEN 7, ESCE IL 2 GIUGNO 2017: ECCO LA DATA TANTO ATTESA E LE NOVITA' (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - E' uscita finalmente la tanto attesa data di uscita di Tekken 7 videogame picchiaduro della Namco a quattro anni dall'uscita dell'ultimo capitolo Revolution che seguiva il sei. Ci troviamo di fronte all'ennesimo capitolo di una storia nata nel 1995 quando per la Playstation 1 usciva il primo gioco. Negli anni sono stati tantissimi i capitoli e gli spinoff che lo hanno reso uno dei giochi più amati di sempre per console. Negli ultimi anni con la decadenza un po' del genere picchiaduro è così che la saga ha iniziato a rallentare un po' rispetto al passato quando usciva anche un titolo all'anno ben quattro tra 1995 e 1999. Saranno trenta i personaggi giocabili di Tekken 7 con un'interessante crossover con Street Fighter visto che ci sarà Akuma tra gli altri. Sono tantissime poi le novità grafiche sfruttando anche la qualità tecnica dell'Unreal Engine 4. Clicca qui per il video del trailer di Tekken 7.

TEKKEN 7, ESCE IL 2 GIUGNO 2017: LA STORIA E L'ETERNA LOTTA CON STREET FIGHTER (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Torna attuale la sfida tra Tekken e Street Fighter le due saghe più famose di videogiochi di lotta i cosìdetti picchiaduro. Tekken 7 esce il prossimo 2 giugno e per questo è interessante andare a ripercorrere le tappe dei due famosi videogiochi. Tutto comincia in un bar quando arriva nel 1987 Street Fighter gioco che segnerà per sempre la storia dell'esperienza ludica. Il vero successo però della serie arriva con l'uscita di Street Fighter II che rivoluziona i personaggi e anche la giocabilità diventando un videogame che in molti usano ancora oggi oltre venti anni dopo la sua uscita per SuperNintendo. I capitoli iniziano a intrecciarsi perchè nel 1995 per Playstation esce Tekken che poi ha subito dopo lo sviluppo in quattro anni di altri tre capitoli, dopo il due e il tre esce l'apprezzatissimo Tag Tournament. Street Fighter un po' si perde anche perchè è superato dall'incredibile grafica del suo avversario, per rispuntare poi molto più tardi con il quarto capitolo e anche il recentissimo quinto. Tekken invece va avanti per la sua strada trovando però alcuni problemi dopo l'uscita del sei nel 2009 e qualche zoppiccante spin off che non convince del tutto. Dopo anni rilanciare un nuovo titolo di Tekken è sicuramente una grande scommessa che la Namco spera di vincere.

