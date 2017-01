UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Chiara perdona il padre per il suo inganno? (Oggi, puntata 23 gennaio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 23 GENNAIO: GIANCARLO PAGA CARO IL SUO ERRORE? - Riprende oggi la nuova settimana di programmazione di Un posto al sole che ancora una volta sarà quasi completamente dedicata alle sorti giudiziarie di Nunzio. Il video ritrovato da Niko e Susanna ha, infatti, confermato la precedente dichiarazione del ragazzo secondo il quale Gianni lo aveva obbligato ad eseguire la rapina a villa Petrone. Ma a questa certezza, si è aggiunta anche l'ammissione di Giancarlo che ha di fatto scagionato anche il giovane Cammarota da ogni accusa di tentato omicidio. Ma quanto costeranno care le sue bugie al proprietario della radio? Dopo avere scoperto di essere stata lungamente ingannata, Chiara si troverà senza più certezze nella vita e sarà molto arrabbiata e delusa dal padre. Deciderà quindi di allontanarsi da lui ancora una volta? La crisi tra Angela e Franco sembrerà essere insanabile, soprattutto perché Boschi continuerà ad accusare la compagna di tutto ciò che è accaduto a Nunzio negli ultimi tempi. A nulla servirà il completo impegno di Angela a trovare una strategia per riportare il ragazzo in libertà, dimostrando di provare un sincero affetto nei suoi confronti. Silvia e Michele hanno deciso di portare avanti la loro farsa, fecendo credere che sia la proprietaria del Vulcano la fantomatica scrittrice Grazia Rossellini. Ma ci sarà ancora qualcuno che dovrà essere informato di possibili novità riguardante questo romanzo: si tratterà di Rossella che per la prima volta apprenderà una versione dei fatti non troppo sincera.

© Riproduzione Riservata.