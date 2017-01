Una vita / Anticipazioni puntata 24 gennaio: Fabiana fa parte del passato di Teresa!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 24 GENNAIO: TERESA E' SICURA, FABIANA FA PARTE DEL SUO PASSATO! - Mentre le indagini di Trini per confermare la colpevolezza di Lourdes proseguiranno, nella puntata di Una vita di domani Teresa continuerà ad essere alla ricerca di certezze sul suo triste passato. L'incontro avuto con Fabiana le faranno capire di avere già conosciuto quella donna quando era solo una bambina e, a piccoli passi, i ricordi in lei si faranno sempre più chiari tanto da essere certa che Cayetana e Fabiana siano state in qualche modo legate. Si sbaglierà? Di fronte a queste continue scoperte, Teresa sarà molto turbata tanto che Suor Brigida deciderà di correre in suo soccorso: le dirà di non accellerare tutti i suoi ricordi e di prendersi tutto il tempo necessario per riportare alla mente anche le scene più tristi della sua infanzia. Le ricondurranno proprio alle due donna incontrate ad Acacias 38? Quale sarà il filo conduttore del loro misterioso passato?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI ITALIANE 24 GENNAIO: LE INDAGINI DI TRINI VENGONO SVELATE? - Torneranno anche domani le avvincenti trame di Una vita, la telenovela spagnola in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Non potranno mancare le nuove indagini di Trini, convinta che Lourdes stia nascondendo qualcosa al marito. Il ritrovamento del vaglia di 3000 euro non potrà fare a meno che confermare i sospetti della simpatica Trini che, insieme a Victor, deciderà di proseguire per capire cosa stia davvero accadendo. A fare le spese di questo suo desiderio, è stata per il momento Fabiana che è stata scoperta da Ramon mentre era intenta a frugare tra i cassetti di casa Palacios. Ma l'uomo non avrà nessuna intenzione di licenziare la domestica, che in passato ha rappresentato un grande esempio di fedeltà. Al contrario, il desiderio di Ramon sarà quello di capire cosa ci sia sotto ad un simile comportamento: per questo, non avendo ottenuto nessuna risposta degna di nota dalla domestica, deciderà di rivolgersi direttamente a Trini per capire se sia in qualche modo coinvolta in quanto accaduto. Riceverà le importanti informazioni relative alle menzogne di Lourdes? Sembra proprio che la simpatica donna non abbia nessuna intenzione di parlare anche se deciderà di mettere in guardia il marito, dicendogli che Lourdes non è una persona sincera. Nel frattempo Maria Luisa continuerà a subire le conseguenze degli intrighi della madre, confermando a Victor che la loro relazione è giunta al termine.

