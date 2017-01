UNA VITA / Anticipazioni spagnole e italiane: Sonia mente per raggiungere il suo obiettivo, sarà amore con Mauro? (Oggi, 23 gennaio 2017)

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: QUAL E' L'OBIETTIVO DI SONIA? - Non c'è mai spazio per la felicità dei due nuovi protagonisti di Una vita Mauro e Teresa. Nelle puntate spagnole la coppia si è riunita, in seguito ad una lunga separazione causata soprattutto dalle intromissioni di Cayetana nel loro rapporto. Ma anche questa volta un nuovo problema sembrerà pronto ad ostacolare la loro felicità. Sarà una nuova donna ad usare ogni metodo lecito e illecito per causare problemi alla coppia: il suo nome sarà Sonia e non negherà un forte interesse proprio nei confronti dell'ispettore San Emeterio. Per separarlo da Teresa, proprio quando i due innamorati saranno pronti a cominciare una nuova vita insieme, Sonia arriverà persino a versare degli allucinogeni nel vino dell'uomo. Ne conseguirà una fase nella quale Mauro non ricorderà nulla, anche se Sonia non avrà dubbi riguardo ciò che è accaduto nel frangente: lei e San Emeterio hanno trascorso la notte insieme, ma davvero sarà possibile credere ad una dichiarazione tanto sorprendente?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 23 GENNAIO: TRINI NON AMMETTE LA VERITA' - Comincia oggi una nuova avvincente settimana di programmazione di Una vita, la telenovela spagnola in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Si ripartirà dai dubbi di Ramon su quanto accaduto con Fabiana: la domestica è stata da lui sorpresa mentre frugava tra i cassetti di casa Palacios, ma quali sono davvero i motivi di un simile gesto. Convinto che Trini sia in qualche modo coinvolta in quanto accaduto, Ramon si recherà da lei per ottenere dei chiarimenti. Ma non otterrà dall'ex moglie nulla di concreto: temendo che comunque l'amato non le crederebbe, Trini deciderà di mantenere ancora il segreto sul vaglia da lei trovato nella tasca del cappotto di Lourdes. Avrà infatti bisogno di prove concrete per evitare di fare ancora una pessima figura, come già accaduto in passato. Si limiterà però a mettere in guardia Ramon, dicendogli che Lourdes non è una persona sincera. L'uomo le crederà questa volta?

