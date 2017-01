UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Maurizio Costanzo svela perché Tina è contro Gemma! (Trono Over, oggi 23 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: LE CONFESSIONI DI COSTANZO SUL CASO TINA-GEMMA SHOW - Tina Cipollari è la nemica numero uno di Gemma Galgani, la dama più amata del trono over di Uomini e Donne. Come mai tutta questa antipatia? Inizialmente le cose tra Tina e Gemma andavano bene e la dama, raccontava in studio le sue dinamiche amorose senza essere particolarmente attaccata ma anzi, spesso ritrovata in Tina una buona alleata. Da quando la dama ha deciso di rompere con Giorgio Manetti invece, Tina ha chiaramente stabilito di scagliarsi contro di lei prendendo in toto le difese dell'ex gabbiano toscano e così, ogni volta in studio si creano dei siparietti televisivi che il pubblico ama ed odia in parti uguali. Talvolta i catfight delle due vengono apprezzati e strappano anche più di un sorriso, ma - nella maggior parte dei casi - il pubblico si è stancato di vedere sempre gli stessi siparietti che si ripetono in maniera ciclica ecco perché, anche gli ascolti hanno subìto una impennata verso il basso. Ormai la storia è sempre la stessa, così come le offese e gli insulti tra le due. Gemma e Tina inoltre, proprio di recente hanno trovato terreno fertile pure in prima serata, durante il corso di "Selfie - Le cose cambiano", il programma ideato da Maria De Filippi e condotto da Simona Ventura. Anche in quella occasione, Gemma e Tina hanno offerto al pubblico gli stessi siparietti spostandosi però in prime time. Nel passato, Maurizio Costanzo aveva regalato la sua preziosa opinione affermando che Tina delle volte risultava forse troppo aggressiva nei confronti della Galgani e, proprio di recente, il giornalista romano è tornato a parlare di Tina e Gemma tra le pagine del settimanale "Nuovo", dove cura una rubrica. Maurizio Costanzo si è infatti interrogato sulle motivazioni che spingono le due ad avercela tanto l'una con l'altra. Di seguito il giornalista ha affermato che questo antagonismo è un chiaro esempio di improvvisazione molto interessante: “Ciò che ancora non è chiaro è in che modo sia nata questa forte antipatia, potremmo dire è quasi odio quello che la Cipollari prova nei confronti di Gemma Galgani”, ha continuato Costanzo per poi concludere: “A volte sono portato a pensare, a mente lucida, che Tina abbia riconosciuto in Gemma il personaggio da avversare e partendo da questo presupposto abbia messo in piedi tutto il teatrino. Se è davvero così onore a Tina”.

