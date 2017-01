UOMINI E DONNE/ Gossip e anticipazioni, Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani: scambi di dediche d’amore sui social (Trono Classico, oggi 23 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: CLAUDIO D’ANGELO E GINEVRA PISANI, SCAMBI DI DEDICHE SUI SOCIAL – Amore a gonfie vele tra Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno cominciato una convivenza e tutto procede nel migliore dei modi. Nonostante nessuno avrebbe scommesso un centesimo sull’ultima coppia nata nella prima parte della stagione di Uomini e Donne, Claudio e Ginevra stanno dimostrando di essere davvero molto innamorati e di essere pronti per fare progetti futuri insieme. Sui social, infatti, sia Claudio che Ginevra si lasciano spesso andare scrivendo delle meravigliose dediche d’amore. “Difendimi per sempre, amore mio, almeno tu... In questi angoli del mondo agonizzante di bugie..." – scrive Ginevra Pisani condividendo sul suo profilo Instagram una foto del loro primo shooting fotografico. Claudio D’Angelo, invece, ha preferito regalare ai fans uno scatto della loro vita insieme a Riccione. “La domenica sera è divano, tv, cioccolata calda e le braccia della persona che amate”, scrive l’ex tronista di Uomini e Donne. Quello nato tra Claudio e Ginevra, dunque, è un vero amore. L’ex tentatore di Temptation Island, del resto, non ha mai nascosto il desiderio di incontrare una donna con cui costruire qualcosa d’importante e duraturo. Ginevra, nonostante sia giovanissima, sembra già pronta per compiere il grande passo e regalare al suo uomo ciò che ha sempre desiderato. Cliccate qui per vedere il post.

