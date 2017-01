UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni: Marco Fantini e Beatrice Valli, l’ex corteggiatrice nella bufera (Trono Classico, oggi 23 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: MARCO FANTINI E BEATRICE VALLI, SCOPPIA LA POLEMICA SUI SOCIAL – Marco Fantini e Beatrice Valli formano una delle coppie più belle e unite della storia di Uomini e Donne. Giovanni, belli e innamorati, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice, tra qualche mese, diventeranno genitori. Per Marco Fantini si tratta del primo figlio mentre Beatrice Valli, dopo essere diventata mamma del piccolo Alessandro quando era molto giovane, sta affrontando la sua seconda gravidanza. Felice e al settimo cielo per il momento magico che sta vivendo, Beatrice Valli condivide sui social i momenti più importanti della sua vita. Nelle ultime ore, però, è esplosa una polemica intorno alla compagna di Marco Fantini. Pur essendo in dolce attesa, Beatrice Valli continua a lavorare. L’ultima campagna pubblicitaria, tuttavia, che l’ha vista protagonista ha scatenato accese polemiche sui social. I fans, infatti, l’hanno invitata a non usare il photoshop non avendone assolutamente bisogno. Di fronte alle critiche dei suoi ammiratori, sempre più numerosi, Beatrice Valli ha risposto così: “Ragazzi non è il Photoshop ma il fondotinta che io non metto mai, cipria e le luci. Cambia tanto la pelle ma le forme e le linee non si modificano”.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: MARCO FANTINI E BEATRICE VALLI, UNA FAVOLA D’AMORE – Quella che stanno vivendo Marco Fantini e Beatrice Valli è una vera favola d’amore. Marco Fantini, salito sul trono di Uomini e Donne dopo non essere stato scelto da Anna Munafò, decise di concludere il suo percorso con la mammina del suo percorso. Da quel giorno, Marco e Beatrice hanno vissuto un amore intenso fino alla scorsa estate quando una piccola crisi ha rischiato di rovinare tutto. Fortunatamente, però, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice sono riusciti a superare tutto tornando insieme e decidendo di allagare la famiglia. Tra qualche mese, Beatrice regalerà il primo figlio al suo compagno che non nasconde la gioia per la paternità. Ad oggi, però, non si sa ancora se il nascituro sarà una femmina o un maschietto. I fans si augurano che nasca una piccola Beatrice, bella esattamente come la mamma.

