UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni: la confessione di Riccardo Gismondi, Martina Luchena furiosa? (Trono Classico, oggi 23 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: LA CONFESSIONE DI RICCARDO GISMONDI SU MARTINA LUCHENA – Riccardo Gismondi non ha mai avuti dubbi su quella che sarebbe stata la sua scelta. L’ex tronista di Uomini e Donne, nel momento in cui Camilla Mangiapelo è entrata nello studio del trono classico ha capito di aver trovato la donna della sua vita. Lo ha confessato lo stesso Riccardo Gismondi in un’intervista che, sicuramente, non farà piacere alla sua ex corteggiatrice, Martina Luchena. “Erano solo risposte di circostanza. Ho capito subito che avrei scelto Camilla. C’è stato un forte impatto fisico. Poi, esterna dopo esterna, l’attrazione fisica si è trasformata in un coinvolgimento totale. E non ci ho capito più niente!“ – ha spiegato al settimanale Mio Riccardo Gismondi che, tuttavia, avrebbe voluto spiegare a Martina Luchena il perché della sua scelta, ma cosa avrebbe detto l’ex tronista? “Le avrei detto che quello che c’è stato per Camilla è stato un vero e proprio colpo di fulmine: da quando è arrivata, non ho guardata nessun’altra come guardavo lei – e ancora l’ex tronista aggiunge – È successo praticamente il primo giorno, anche se sono stato abilissimo a camuffarlo”. Parole che potrebbero far infuriare Martina Luchena che, tuttavia, per il momento, pur lasciandosi andare a qualche frecciatina nei confronti della coppia, ha sempre cercato di mantenere un basso profilo pensando unicamente alla propria vita. Lo farà anche stavolta?

© Riproduzione Riservata.