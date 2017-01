UOMINI E DONNE / Gossip e news: Lidia Vella esce con Gianmarco Valenza? Tina direbbe “Business”! (oggi, 23 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E NEWS: LIDIA ESCE CON GIANMARCO? SI ATTENDE LA REPLICA DI ALESSANDRO CALABRESE - Le dinamiche del trono classico di Uomini e Donne conquistano i fan anche quando i loro protagonisti non sono più in onda. Ne sa qualcosa Gianmarco Valenza, ex tronista che ha conquistato la sua poltrona dopo essere stato lasciato da Aurora Betti durante il corso della seconda edizione di Temptation Island. Gianmarco però, non è uscito a testa alta dal programma e così, dopo una scelta frettolosa, per lui è arrivato anche un duro scontro con la produzione del programma ideato e condotto da Maria De Filippi da ben 21 edizioni. Le ultime news sul suo conto parlano di uno strano avvicinamento "sospetto" con Lidia Vella, ex fidanzata di Alessandro Calabrese, l'ex gieffino che ha deciso di corteggiare Sonia Lorenzini per poi beccarsi un sonoro due di picche accompagnato da una eliminazione senza scampo. Gianmarco, intervenuto proprio durante una rubrica radiofonica di Lidia, ha affermato: "Che c’è di male se due persone si conoscono? Stiamo bene insieme…". La loro frequentazione ipotetica però, pare non convincere nessuno in rete e così, proprio come direbbe Tina Cipollari, si tratta solo di "business"? Qualcuno ha tirato in ballo anche la probabile voglia da parte di Lidia di fare ingelosire l'ex Alessandro Calabrese: "Io e Lidia siamo grandi, se frequentando le stesse persone, le stesse amicizie… se può nascere qualcosa, tutto viene lasciato al tempo. È il tempo che deciderà se una cosa deve andare avanti o meno. Poi il resto sono tutte chiacchiere da bar", ha concluso Gianmarco Valenza. A questo punto quindi, si attendono “nuovi colpi di scena” nella speranza di scoprire anche quale sarà la prossima mossa dell’ex fidanzato.

© Riproduzione Riservata.