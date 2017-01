UOMINI E DONNE / Trono Classico anticipazioni: Sonia dopo la nuova registrazione verrà mandata via? (oggi, 23 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: SONIA PERDERÀ LA CORONA? - Sonia Lorenzini rischia il trono? Questa è la notizia che gira incessantemente sul web durante il corso delle ultime ore. Dopo l'ultima registrazione infatti, Mario Serpa ha messo in evidenza una verità shock: Sonia conosce Federico Piccinato. Il suo corteggiatore infatti, sempre secondo quanto sostenuto da Mario durante il corso della puntata, non solo è il suo preferito, ma sarà anche la sua scelta finale. Il prossimo giovedì 26 gennaio 2017, verrà registrata la nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne e, proprio durante il corso di quella occasione, si capirà o meno il destino del percorso televisivo della bella 27enne. Anche durante il corso del trono di Claudio D'Angelo, secondo le recenti dichiarazioni dell'ex tronista, era arrivata voce di una probabile conoscenza con Federico fuori dal programma ma, i risvolti di quel periodo, miravano ad occuparsi più del tronista che della sua corteggiatrice. Adesso invece, tutti gli occhi (soprattutto quelli dei detrattori) sono puntati su Sonia ed i suoi possibili passi falsi. Anche lo stesso Mario per esempio, ha giurato di volerla "distruggere" e - attualmente - sembra essere sulla buona strada per poterlo fare. Giovedì ci sarà spazio anche per Serpa? A quanto pare il fidanzato di Claudio Sona è il nuovo opinionista ufficiale del programma e quindi - a conti fatti - la prossima registrazione Sonia Lorenzini verrà nuovamente messa in mezzo e, scopriremo anche se il suo trono è giunto alla fine oppure proseguirà senza problematiche di sorta.

