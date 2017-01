Uomini e Donne / Gossip e anticipazioni: Alessandro Calabrese via dal programma… in grande stile? (Trono Classico, oggi 23 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS: ALESSANDRO CALABRESE VIA MA NON SENZA POLEMICHE (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Appare evidente che ad Alessandro Calabrese la sua eliminazione non è andata giù. Lo scorso 20 gennaio 2017 infatti, sono state registrate le nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne con protagonisti Sonia Lorenzini, Luca Onestini e Manuel Vallicella: cosa è realmente accaduto? La tronista 27enne è stata presa di mira e quasi tutta la puntata è stata concentrata sulle sue dinamiche scontrandosi con Mario Serpa, passato dal ruolo di corteggiatore a quello di opinionista per "smascherare" l'odiata Sonia. Già durante il corso della precedente registrazione, Serpa era stato presente in studio commentando i corteggiatori di Sonia e le sue esterne e così, le sue fortissime prese di posizione hanno provocato la vigorosa reazione della Lorenzini che, sfogandosi dietro le quinte del programma è scoppiata a piangere per le parole ricevute da Mario. Durante l'ultima registrazione, il romano si è dispiaciuto di vederla piangere ma ha affermato che ha tutta l'intenzione di sbugiardarla e così, ha riferito in studio che Sonia conoscerebbe già Federico, suo corteggiatore e, inoltre, lo sceglierà perché ne è innamorata. Sonia ha affermato di averlo conosciuto fuori ma di essersi vista con lui giusto un paio di volte e - di contro - ha negato che andrà realmente così. Anche Federico ha precisato che il suo cammino è ancora in salita e - di contro - la "talpa" del Serpa si è fatta negare telefonicamente dopo la dura soffiata. Durante la registrazione Sonia ha finalmente deciso di eliminare Alessandro Calabrese, l'ex gieffino in cerca di popolarità che, dopo il "no" della tronista probabilmente tornerà nel dimenticatoio. Prima di questo però, Alessandro ha voluto rientrare in scena affermando che anche a lui sono arrivate le stesse voci di Mario ma non aveva palesato in studio per non mettere in imbarazzo la tronista. Se non voleva farle del “male” avrebbe potuto tacere in toto, non credete? Ed invece Alessandro Calabrese è voluto uscire fuori dal programma in “grande stile”; sempre se di stile si può realmente trattare…

