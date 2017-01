007 SKYFALL/ Su Rai 4 il film con Daniel Craig, Judi Dench e Javier Bardem (oggi, 24 gennaio 2017)

007 SKYFALL, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 24 GENNAIO 2017: IL CAST - 007 Skyfall, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 24 genaio 2017 alle ore 21.05. Una pellicola inglese del 2012, il ventitreesimo in ordine di tempo dedicato al personaggio inventato da Ian Fleming, l'agente 007. La regia è di Sam Mendes, che si è avvalso di John Logan, Neal Purvis e Robert Wade per la sceneggiatura. Gli interpreti che fanno parte del cast sono Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem, Ralph Fiennes, Albert Finney, Bérénice Marlohe e Naomie Harris. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

007 SKYFALL, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 24 GENNAIO 2017: LA TRAMA - James Bond si trova a Istanbul per mettere in salvo un prezioso hard disk contenente dati sensibili della Nato ma il dispositivo viene rubato da un sicario e l'agente segreto al servizio di Sua Maestà è costretto ad un rocambolesco inseguimento, che finisce quando l'uomo viene accidentalmente compito da un proiettile sparato per errore da Eve, un'altra agente sul campo. L'intera sezione dell'M16 viene messa sottoposta da una scrupolosa indagine interna e M. ha un colloquio con Gareth Mallory, nuovo direttore dell'Intelligence, che spinge la donna verso il pensionamento. Mentre sta rientrando alla base M. scopre che qualcuno si è impossessato del suo computer ma non fa in tempo a scoprire di chi si tratta perché il suo ufficio salta in aria e causa la morte di otto persone. Mentre tutti credono James Bond morto, l'uomo ha continuato a vivere in Turchia godendosi una sorta di vacanza. Una sera ascoltando il telegiornale, l'agente apprende dell'attentato e rientra in Inghilterra per scoprire quello che è successo. Bond torna alle dipendenze di M. ma non prima di aver superato un complicato test per testare le sue capacità sul campo. La mente dietro l'attentato è la stessa del furto a Istanbul e sembra avere dei conti in sospeso con M. Bond riesce a rintracciare un suo agente sul campo a Shanghai ma il sicario muore prima di aver svelato l'identità del suo capo. A Macao, Bond conosce Séverine, una donna legata al criminale autore dell'attentato. L'ex prostituta sottopone l'agente segreto a una prova molto particolare, uccidere le sue spietate guardie del corpo e solo quando ci riesce lo porta da Raoul Silva. Il criminale in passato è stato un agente segreto e lavorava proprio per M, che però ha preferito sacrificarlo senza pensarci due volte. L'uomo propone a Bond di diventare suo alleato e ottiene un colloquio con M., cui rinfaccia di averlo consegnato nelle mani del nemico. Silva viene arrestato ma le accuse contro M. sono talmente pesanti che la donna viene sottoposta a un processo perché è venuta meno alla sua missione e si è fatta prendere dalla cupidigia. Durante una seduta in tribunale Silva mette in atto il suo piano, la cattura era solo una scusa per poter rientrare in Inghilterra e uccidere M. James Bond riesce a salvare la donna e con l'aiuto di Mallory la porta a Skyfall, in Scozia, dove si trova la tenuta appartenuta alla sua famiglia. Silva dispiega armi e mezzi pesanti per uccidere tutti e solo alla fine ha un duro corpo a corpo con Bond. L'agente segreto ha la meglio ma durante lo scontro M. viene ferita e muore. Prima di morire però la donna dice la verità a Bond, è stata lei a farlo rientrare nell'M16 nonostante avesse fallito i test. Nel finale l'agente segreto fa la conoscenza del suo nuovo capo, M. diventa così Gareth Mallory, che dimostra di essere una persona diversa rispetto al tranquillo dirigente dell'intelligence. Il nuovo M. rende effettivo il ritorno nella sezione di spionaggio di Bond e lo manda di nuovo in missione.

