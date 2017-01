ALESSANDRO BORGHESE, 4 RISTORANTI / Anticipazioni puntata 24 gennaio 2017: sfida in Valtellina

ALESSANDRO BORGHESE - 4 RISTORANTI, ANTICIPAZIONI PUNTATA 24 GENNAIO 2017: VALTELLINA - Tornano su Sky Uno le sfide di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: oggi, martedì 24 gennaio 2017, andrà in scena un nuovo appuntamento guidato dallo chef, che dopo essere stato a Londra, a Milano e nel ‘triangolo del riso’ tra Lombardia e Piemonte, è pronto a sbarcare in Valtellina. Dal formaggio al burro, dalla carne rossa alle patate: tutti ingredienti apparentemente semplici, ma decisamente in grado di far innamorare anche i palati più difficili. Borghese, nel nono appuntamento con il suo format di successo, sarà alla caccia dei migliori piatti cucinati con i prodotti del bosco (la cosiddetta ‘cucina di bosco’), e visiterà quattro locali in provincia di Sondrio. Tantissime le ricette interessanti in Valtellina, a partire dai pizzocheri, per arrivare ai chiscioi e agli sciatt: tutte pietanze che invogliano il gusto specialmente nei mesi invernali e che vengono appunto realizzate con i prodotti che il territorio è in grado di offrire. Alessandro Borghese sarà nuovamente alla caccia del ristorante migliore, che si sposa al meglio con la tradizione: chi sarà il vincitore? Andiamo a conoscere più da vicino chi gareggerà ad Alessandro Borghese - 4 Ristoranti.

Saranno come sempre 4 i locali in gara nella nona puntata di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti che prenderà il via stasera, martedì 24 gennaio 2017, su Sky Uno. Si parte con la Baita dei Pini, gestita dal simpaticissimo Nicola, in grado di far comprendere chiaramente tutta la passione e l'amore che mette nel proprio lavoro. La cucina proposta dalla Baita dei Pini è legatissima alla tradizione alpina: l'ambiente è leggero e accogliente e le chiacchiere del proprietario non mancano mai, così come la sua calda accoglienza. Si passerà poi all'Enoteca Guanella, gestita da Cristina e dal marito Claudio: la loro offerta si basa su prodotti a Km.0, grande passione di Claudio, e sull'amore per il vino sempre dimostrato dalla proprietaria. I due coniugi si sono staccati un po' dalla tradizione valtellinese, puntando molto anche sul loro gusto personale. L'Hotel Camino Restaurant è il terzo locale in gara ad Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: quest'ultimo è gestito dal dinamico Luca, che propone piatti molto legati ai prodotti tipici del territorio, che devono essere giustamente valorizzati. Luca è anche chef dell'Hotel Camino Restaurant. Per concludere, c'è La Tresenda Agriturismo Mountain Farm, guidata da Barbara. Nella struttura si fondo in modo esemplare due grandi passioni della donna, l'ospitalità e la natura. Insieme al nipote Mattia di occupa anche della proposta culinaria. Chi sarà, tra i quattro, il vincitore della nona puntata di Alessandro Borghese?

