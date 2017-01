AMICI 2017 / Ed. 16 anticipazioni e news: Riccardo e Sebastian vincitori assoluti? (oggi, 24 gennaio)

AMICI 16, 2017 ANTICIPAZIONI E NEWS: IL TALENT HA GIÀ I SUOI DUE VINCITORI! (OGGI, 24 GENNAIO) - Sono sette i mesi di programmazione di Amici 16, giunto alla sua sedicesima edizione. Il talent show più famoso e amato della televisione italiana, pare perdere colpi ed indirizzarsi più sul filone del gossip che su quello del talento e della bravura: come mai? Quasi sicuramente, i due candidati alla vittoria finale per quanto riguarda il canto saranno Riccardo Marcuzzo e Federica Carta ed invece, per quanto riguarda il ballo, le possibilità maggiori pare avercele Sebastian Melo Taveira. Questa edizione ha visto emergere una allieva su tutti: Federica Carta. La giovanissima cantautrice possiede senza ombra di dubbio un talento particolare anche perché, ad appena 17 anni è capace di scriversi una intera canzone da sola musicandola magistralmente. I professori però, la "pompano" lasciando gli altri totalmente a piedi. La giovanissima artista è lodata sotto tutti i punti di vista e, se non dovesse vincere, quasi sicuramente si aggiudicherà il secondo posto ed una carriera già di tutto rispetto. Il vero vincitore però, pare essere Riccardo Marcuzzo, adorato dalle ragazzine, belloccio e bravo. Il suo inedito "Sei mia" ha già stracciato gli altri "Amici" e, durante la finale ci sarà spazio per il televoto e lui, con la sua faccia da bravo ragazzo e il suo talento artistico, conquista sia le mamme che le figlie: vittoria assicurata? Le sue canzoni sono perfette per essere passate in radio e diventare assoluti tormentoni così come il suo carattere bello e dannato che strizza l'occhio a James Dean. Sebastian Melo Taveira invece, per quanto riguarda il ballo è proprio l'allievo modello, serio ed educato. E così, mentre alcuni mesi fa si parlava di vittoria assoluta di Andreas Muller, adesso le cose sono visibilmente cambiate in suo favore. Nonostante il serale 2017 non sia ancora partito, pare che il quadro generale sia già tracciato e così, sia la categoria canto che il ballo hanno già il loro – quasi – vincitore.

