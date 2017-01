ANCORA TU!/ Sul Nove il film con Kristen Bell e Odette Yustman

ANCORA TU!, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 24 GENNAIO 2017: IL CAST - Ancora Tu! è il film in onda su Canale Nove oggi, martedì 24 gennaipo 2017 alle ore 21.15. Una commedia brillante americana che è stata diretta da Andy Fickman nel 2010. Gli attori principali che figurano nel cast sono Kristen Bell, Odette Yustman, Sigourney Weaver, Jamie Lee Curtis, Betty White, James Wolk, Billy Unger, Kristin Chenoweth e Victor Garber. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ANCORA TU!, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 24 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Marni Olsen è una brillante donna in affari ed è prossima a ottenere una promozione nella sua azienda. La madre un giorno la chiama con la bella notizia che il fratello Will si è fidanzato e presto si sposerà con un'infermiera. Marni si mette su un aereo per rientrare a casa e conoscere così la futura cognata. Mentre sta parlando con la madre Gail, Marni scopre che anche la cognata frequentava il suo stesso liceo e non ci mette molto ad associare il nome Joanna a quello del capo delle cheerleader. La ragazza, durante il periodo del liceo, era la nemesi di Marni e trovava ogni occasione per umiliarla e farsi beffe di lei davanti agli altri. Marni non riesce a credere che il fratello sposi proprio la ragazza che le ha reso difficile la vita a scuola, ma decide di passarci sopra per il suo bene. Marni è convinta che Joanna sia cambiata ma quando le due ragazze si salutano, l'infermiera finge di non averla riconosciuta, mentre lei si aspettava delle scuse. Marni non crede alla buona fede di Joanna e ben presto si rende conto che la ragazza non ha perso le cattive abitudini, soprattutto il brutto vizio di metterla in imbarazzo. Nel frattempo, tutta la famiglia sembra aver rimpiazzato Marni con Joanna, che è diventata la beniamina di tutti compreso il cane di famiglia, che finisce per ringhiare contro la sua ex padroncina. Pochi giorni prima del matrimonio a casa Olsen arriva zia Ramona, l'unica parente di Joanna dopo la morte dei genitori. La donna è distinta ed elegante ma è anche una vecchia conoscenza di Gail e sua rivale nel gruppo delle cheerleader a scuola. Nonostante Gail abbia detto alla figlia di mostrarsi superiore e distaccata rispetto al passato, la donna non perde occasione per primeggiare su Ramona e alla fine le due finiscono anche per litigare, con grande imbarazzo di tutti. Alla prova degli abiti Ramona attira su di sé tutte le attenzioni maschili e mette lo stesso abito di Gail, le due donne arrivano alle mani e finiscono in piscina. Mentre tutti continuano con i preparativi delle nozze e partecipano alle prove di danza, Joanna, viene avvicinata da un suo ex, che la ragazza aveva trattato in malo modo. Marni ha così una brillante idea e decide di farla pagare a Joanna in maniera esemplare. La sera delle prove della cena di nozze Marni recupera tutto il materiale audiovisivo scolastico e monta un filmato nel quale fa vedere il peggio di Joanna, compresa la sua promiscuità con i ragazzi. Per Will è un duro colpo e decide di annullare le nozze. Joanna va su tutte le furie e accusa apertamente Marni, tra le due la guerra è aperta e si fronteggiano a colpi di piatti lanciati per aria. Dopo aver distrutto il salone del ricevimento, Marni, però ha un ripensamento e finalmente parla a cuore aperto con Joanna, che scusandosi dice di non essere più la ragazza meschina ed egocentrica dell'adolescenza. Marni con l'aiuto di tutta la famiglia organizza un matrimonio a sorpresa e Will, vista la buona volontà della sorella e della futura moglie di fare pace, accetta la proposta. Nel finale durante la festa del matrimonio mentre Marni balla felice con Joanna e anche Gail sembra aver fatto pace con Ramona, nonna Bunny si ritrova di fronte la sua nemica del liceo, la vecchietta è la nonna di Joanna....

© Riproduzione Riservata.