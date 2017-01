ANGIE TRIBECA / Anticipazioni puntata 24 gennaio 2017: la detective e Geils sposi per un giorno!

ANGIE TRIBECA, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, martedì 24 gennaio 2017, Joi trasmetterà un nuovo episodio di Angie Tribeca, in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, dal titolo "Sì, lo voglio, partner!". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: la detective Angie (Rashida Jones) scopre dal Tenente (Jere Burns) che avrà un nuovo partner, Jay Geils (Hayes MacArthur), ma non gradisce la cosa. Il capo però vuole che abbia un collega al proprio fianco, soprattutto perché ne ha cambiati diversi. Angie infatti rivela a Geils di non apprezzare la compagnia di alcun collega e che soprattutto non le interessa nulla dei suoi affari personali. Due minuti dopo, la detective conclude un lungo discorso su un recente problema avuto dal suo pastore tedesco. I due detective si interessano poi del caso del Sindaco Joe Perry (Matthew Glave), che viene ricattato per via dei suoi tatuaggi, di cui sono a conoscenza solo poche persone. Angie sospetta subito della moglie, ma una volta sul posto, Geils inizia una guerra all'ultimo capezzolo con l'ultimo fidanzato della Perry (Nancy Carell). La donna le rivela di non amare per nulla il marito, ma di stare ancora con lui perché hanno un accordo. Angie invece fa l'errore di riferirle che il marito ha un amante, Monica Vivarquor (Lisa Kudrow), ma la detective sospetta che non abbia realmente una relazione con il Sindaco come afferma. La mette quindi alla prova sui tatuaggi che ha sulla schiena, ma la donna non ne indovina uno. Dopo essere ritornati a parlare con il Sindaco, scopre che nel suo passato potrebbe nascondersi la soluzione del caso. Angie e Geils si lanciano quindi in un pedinamento puntuale di uno dei sospettati, che si dà tuttavia alla fuga. Nonostante le capriole ed i salti carpiati di Geils, il Professor Everett Lamereau (Gary Cole) riesce ad avere un forte vantaggio, ma viene poi bloccato da Angie. A quel punto rivela di aver voluto ricattare il Sindaco perché non ha mai sopportato le sue scelte amministrative. A caso concluso, Angie e Geils hanno già trovato un punto d'incontro. La detective inoltre sente il bisogno di scusarsi per l'atteggiamento duro avuto all'inizio ddella giornata ed accetta di uscire con il nuovo partner per bere una birra. Prima che possa andare via, il Tenente chiama però a rapporto Angie, che è costretta quindi a rimandare l'appuntamento ad un secondo appuntamento. E' d'accordo comunque con Geils di poter dire che possono considerarsi partner. Il detective è così estasiato che entra nel vano ascensore senza accorgersi che è vuoto e precipita di sotto.

ANGIE TRIBECA, ANTICIPAZIONI DEL 24 GENNAIO 2017, EPISODIO 2 "SI', LO VOGLIO, PARTNER!" - I casi pazzeschi continuano: Angie e Geils si ritrovano ad indagare su alcuni omicidi avvenuti ai danni dei pasticceri più accreditati della città di Los Angeles. La vittima più recente è stata inoltre vista per l'ultima volta da una wedding planner, Jean Naté, che ha tutta l'aria di avere un segreto da nascondere al mondo. Molto presto i due detective scopriranno che la donna è in realtà coinvolta in un traffico di droga, che viene nascosta all'interno delle torte nuziali che ordina per i propri clienti. Angie e Geils capiscono che l'unico modo per coglierla sul fatto è organizzare delle finte nozze fra loro. Questo evento porta tuttavia la detective a ricordare la relazione avuta in precedenza con Eddie Pepper, il Sergente, finita poi in malo modo. Il piano verrà inoltre compromesso da un limbo fatale…

