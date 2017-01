ARROW 5 / Anticipazioni puntata 24 gennaio 2017: Church ferisce Curtis e rapisce Wild Dog!

ARROW 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, martedì 17 gennaio 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Arrow 5, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo "Una questione di fiducia". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: il team Arrow scopre che in città sta emergendo una nuova droga, la stardust, ed Arrow (Stephen Amell) mostra alle reclute come confrontarsi con i nemici, carpendo delle informazioni ad un criminale che gli rivela il nome di Derek Sampson (Cody Runnels). Felicity (Emily Bett Rickards) si occupa di una parte dell'addestramento delle reclute, che vorrebbero ancora una volta scendere in campo ed agire di persona. Rene (Rick Gonzalez) crede di sapere dove viene prodotta la stardust grazie alla sua conoscenza delle strade, ma Arrow vuole prima vedere come se la cavano in addestramento. Il detective Malone (Tyler Ritter) finge poi un furto per poter parlare con Green Arrow e gli rivela l'incontro fra Prometheus e Church (Chad L. Coleman). Intanto, Lyla (Audrey Marie Anderson) fa visita a Diggle (David Ramsey), che si trova in carcere con l'accusa di commercio illegale di armi. Una volta in prigione, Diggle scopre che condividerà lo spazio con Floyd Lawton (Michael Rowe). Più tardi, Oliver scopre che Thea (Willa Holland) ha deciso di assegnare ugualmente il ruolo di vice Sindaco a Quentin (Paul Blackthorne) e le impone di rimediare al casino che ha combinato. Rene invece disobbedisce agli ordini di Arrow e porta con sé Evelyn (Madison McLaughlin) per fare una ricognizione in alcuni magazzini, dove si imbattono in Sampson e nei suoi uomini. Wild Dog decide di combattere contro il criminale e lo uccide gettandolo in una vasca piena di sostanze chimiche. Oliver si infuria per questo nuovo tradimento, anche perché il Procuratore stava per arrestare il criminale. Conclude che potrebbe non valere la pena dargli la sua fiducia e si allontana. Intanto, Thea chiede alla Williams (Carly Pope) di smentire pubblicamente la notizia su Quentin, rivelandole che il fratello non sapeva nulla dell'offerta di lavoro. Nello stesso momento, Sampson si risveglia durante l'autopsia, ancora vivo. Curtis (Echo Kellum) invece scopre che Rory (Joe Dinicol) è di Heaven Rock, la città che Felicity ha distrutto con un missile per salvare milioni di altri cittadini. Nel passato, Oliver scopre che una delle reclute era un assassino e che Anatoly (David Nykl) lo ha giustiziato su richiesta dei genitori. Non riesce tuttavia a fidarsi ancora della Bratva, ma il russo gli ricorda che per la sua missione dovrà appoggiarsi al grande esercito dell'organizzazione. Nel presente, Thea scopre che la Williams ha rivelato pubblicamente ciò che le ha detto in forma privata. Mentre Sampson incita i suoi uomini a gettarsi nella vasca di stardust per formare un esercito, Arrow scopre il suo piano e accetta che il team lo aiuti a fermarlo. Dopo aver sconfitto Sampson, Oliver non accetta le dimissioni della sorella ed appoggia invece la sua scelta pubblicamente. Dopo aver scoperto la verità da Felicity, Rory decide invece di abbandonare il team, mentre Lyla chiede l'aiuto di Oliver per far evadere Diggle.

ARROW 5, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 24 GENNAIO 2017, EPISODIO 4 "PENITENZA" - Oliver si lancia nell'aiuto dell'amico, ma la città viene presa di mira dagli uomini di Church che riescono a mettere in atto un attacco. Intanto, Rory riflette sulle rivelazioni che Felicity gli ha fatto in precedenza e decide di rientrare nel team, dopo aver abbandonato i nuovi amici. Oliver invece riesce a far fuggire Diggle ed a portarlo in una casa sicura insieme a Lyla. Ore dopo, Church ritorna alla carica prendendo di mira il team Arrow. I timori di Felicity, convinta che il leader non dovesse lasciarli soli, si realizzano nel momento stesso in cui Curtis viene ferito e Rene catturato. Church ha infatti intenzione di torturarlo a morte: come reagirà Arrow?

