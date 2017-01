AVANTI UN ALTRO/ Giovanni non ha portato a casa il premio: chi sarà il campione oggi, 24 gennaio? Riassunto ultima puntata

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 24 gennaio 2017) - Torna questa sera, martedì 24 gennaio 2017, Avanti un altro, quiz pre-serale condotto dal presentatore romano Paolo Bonolis e dalla sua spalla Luca Laurenti. In attesa di scoprire chi giocherà più tardi sul piccolo schermo di Canale 5, diamo uno sguardo a quello che è successo ieri. Come al solito la puntata è iniziata con Laurenti che ha cantato, rivolgendosi a Bonolis, la canzone Ricordati che devi morire. Subito dopo il conduttore ha fatti avanzare il primo concorrente di giornata, vale a dire il giovane Matteo, originario di Mestre. Tuttavia, prima di cominciare Bonolis si è reso protagonista di un siparietto davvero molto simpatico con una signora del pubblico, che aveva scelto come sua assistente di giornata. La signora però non è stata molto d'accordo, preferendo sedersi in tribuna. Poi è stato presentato il salottino, con i personaggi Il Nulla, Show Business, Il Gladiatore, 50, Trentina e Miss Claudia, la sexy professoressa. Il ragazzo ci ha provato ma non è riuscito a rispondere correttamente a tre domande su quattro, lasciando il posto alla bella signorina Daniela, proveniente da Bologna. Anche Daniela ha perso molto presto e al suo posto è entrato in gioco Michele. Anche questo concorrente ha avuto vita breve, non riuscendo a sedersi sul trono del campione. Così è stato il turno della bellissima Valeria, ragazza laureata in Scienze biologiche. Valeria ha risposto bene alla domanda che le è stata posta, e successivamente ha pescato il pidigozzo da 75mila euro. La ragazza ha scelto di fermarsi, sedendosi sul trono con un montepremi abbastanza alto, e che sperava la potesse condurre fino alla fine del gioco. Andrea, il successivo concorrente, ha assistito ad una scena davvero buffa con protagonisti Bonolis e Laurenti che si sono camuffati con delle barbe e dei cappelli, per formulare delle domande sul profeto Osho. Il concorrente ha risposto bene, ma purtroppo per lui ha pescato il pidigozzo contenente l'Avanti un altro, ed è stato costretto a lasciare lo studio. Subito dopo è stato il turno di Cinzia, simpatica cittadina di Gallarate. La domanda gliel'ha formulata Miss Claudia e la concorrente non ha risposto correttamente e ha lasciato anche lei il gioco. L'ultimo concorrente della giornata è stato Giovanni da Napoli. Il concorrente aveva la possibilità di una sola pescata ed è stato davvero fortunato nell'estrarre il premio da 150mila euro, superando la campionessa e laureandosi campione definitivo di giornata. Così ha iniziato a giocare il game finale per una cifra di 250mila euro, uno delle più alte di sempre. La gara è partita abbastanza male, visto che il concorrente rispondeva correttamente alle domande, quando l'obiettivo era rispondere in maniera errata a 21 domande consecutive. Dopo alcuni tentennamenti il concorrente ha preso il giusto ritmo, arrivando ad un terzo del percorso con diversi secondi sul cronometro. Poi, dopo essere arrivato esattamente a metà è dovuto tornare indietro, mentre il tempo diminuiva inesorabilmente e il montepremi si assottigliava. Arrivato a 10mila euro il concorrente ha deciso di congelare il montepremi. Da quel momento in poi non avrebbe potuto rispondere correttamente a nessuna domanda, ma il campione si è inceppato sul più bello, perdendo la possibilità di portarsi a casa una cifra di tutto rispetto.

