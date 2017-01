Agorà Duemiladiciassette/ Ospiti e anticipazioni puntata 24 gennaio 2017: Pierluigi Bersani in studio

Agorà Duemiladiciassette, ospiti e anticipazioni puntata 24 gennaio 2017 - Gerardo Greco, presentatore della terza rete nazionale, ha accompagnato i telespettatori del piccolo schermo oggi - martedì 24 gennaio 2017 - in mattinata, con un nuovo appuntamento insieme al programma di attualità Agorà che prende il via alle 8.00: Grego sarà però in scena anche in prime time, più tardi, con una nuova puntata di Agorà Duemiladiciassette, la trasmissione che terrà compagnia al pubblico di Rai 3 fino alla settimana del Festival di Sanremo. Come annunciato sulla pagina Twitter ufficiale, in prime time il conduttore avrà ospite Pierluigi Bersani, pronto a commentare fatti riguardanti la politica e il sociale che hanno fatto maggiormente discutere nell’ultimo periodo. “Stasera con @gerrygreco ospite a #duemiladiciassette ci sarà @pbersani ci vediamo alle 21.15 su @RaiTre” si legge infatti nel cinguettio dell’account di Agorà. Questa mattina, l’attenzione era invece rivolta a tutte le novità riguardanti i soccorsi all’Hotel Rigopiano di Farindola: anche questa sera lo sguardo si sposterà in Abruzzo e sul nostro Centro Italia, messo in ginocchio da maltempo e terremoto? L’appuntamento con Agorà Duemiladiciassette è fissato per le 21.15. Clicca qui per vedere il post dalla pagina Twitter ufficiale del programma.

