Aldo Palmeri e Alessia Cammarota/ Sono tornati insieme? Colpo di scena per la coppia di Uomini e donne: ecco gli indizi (Oggi, 24 gennaio)

ALDO PALMERI E ALESSIA CAMMAROTA SONO TORNATI INSIEME? LA COPPIA DI UOMINI E DONNE FA SOGNARE I FAN (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Qualche piccolo spiraglio di luce si era già visto intorno a Natale, ma oggi i fan sono pronti a scommettere che Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono tornati insieme. La coppia di Uomini e donne aveva spezzato il cuore dei fan la scorsa estate quando lei annunciava la fine della sua storia d'amore con il tronista siciliano con un "The End" scritto su Facebook. Da lì a poco tutti parlavano della situazione della famiglia Palmeri-Cammarota fino a quando lo stesso tronista intervenne con un post su Facebook in cui annunciava la fine della relazione con la sua corteggiatrice napoletana con tanto di tradimento da parte sua. Una versione più soft venne data negli studi televisivi di Maria De Filippi dove i due hanno parlato anche di una rottura dopo una serie di litigi e incomprensioni, una diversità caratteriale che spesso li aveva portati allo scontro. E adesso? Nelle ultime settimane si parlava di un ritorno all'ovile per Aldo Palmeri fino a quando lo stesso tronista, insieme alla moglie, ha girato un piccolo video per lanciare il nuovo sito di IsaeChia, le famose blogger spesso legate proprio al mondo di Uomini e donne. Alcuni sono pronti a giurare che Aldo al dito porti la fede e che tutto sia tornato come prima a casa della coppia, ma siamo sicuri che cose del genere possano essere dimenticate? Sembra di sì visto che più volte la stessa Alessia si era detta certa di un ritorno alla normalità molto presto. Ha davvero raggiunto il suo scopo? I fan lo sperano ancora.

