Arrow, The Flash, Supergirl: Oliver vs Tobias Church, scontro finale. Anticipazioni e curiosità 31 e 24 Gennaio 2017

The Flash, Arrow, Supergirl - Pronti a vedere i supereroi della Dc tornare su Italia 1? Bene, perché le prossime puntate di Arrow, The Flash e Supergirl che andranno in onda il prossimo 31 dicembre non saranno affatto qualcosa che potete perdervi. Innanzitutto il nostro Freccia Verde arriverà allo scontro finale con Tobias Church, il pericoloso malvivente che sta cercando di contaminare la città con il suo pericoloso traffico di droga. La prossima puntata di Arrow, che s'intitola Bersaglio Umano, sarà davvero da non perdere dato che vedremo il villain più cattivo affrontato da Oliver fare una terribile scoperta: ossia proprio la vera identità di Green Arrow! Tobias Church è riuscito infatti ad avere l'informazione torturando Rene, che a un certo punto ha confessato la vera identità del supereroe: una mossa pericolosa, alla quale il team di Oliver cercherà di porre rimedio. Per adesso non vi diciamo altro per non rovinare la sorpresa, e passiamo a quel simpaticone di Barry, nome in codice The Flash: il titolo della puntata che andrà in onda il 31 gennaio è "Mostro" e vede i nostri eroi alle prese con un essere enorme e apparentemente pericoloso che si aggira per Central City. Barry vuole cercare di saperne di più su quanto sta accadendo e su chi sia la creatura e, collaborando con Julian, fa per questo una scoperta sconvolgente. E anche Wells non si rivelerà chi diceva di essere... Passiamo a Supergirl, e alla puntata con protagonista Kara Zor-El che s'intitola "Crossfire": l'episodio inizia con Kara che cerca di insegnare a Mon-El come vivere una tranquilla vita sulla Terra senza che gli altri scoprano che in realtà è un alieno. Il ragazzo, che prende il nome di James, non gradisce questa nuova esistenza e si annoia, tanto che nemmeno lo stage che la ragazza gli procura alla CatCo sembra risollevargli il morale. Qualcosa però scatta in lui in un momento impensabile: quando si trova a doversi confrontare con dei malviventi accade qualcosa che gli cambia l'esistenza. Neanche la prossima settimana si prospetta tranquilla per Arrow, The Flash e Supergirl!

