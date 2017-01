BEAUTIFUL / Anticipazioni puntata 25 gennaio: Steffy e Quinn di nuovo allo scontro

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 25 GENNAIO: STEFFY VS QUINN, LO SCONTRO CONTINUA - Beautiful tornerà anche domani su Canale 5 con una nuova puntata nella quale Quinn Fuller sarà grande protagonista. Vi invitiamo a tal proposito a rassegnarvi già da ora: per diversi mesi, la gioielliera otterrà un ruolo di primissimo piano nella soap americana, fatto che a sorpresa ha trovato l'approvazione dei fans d'oltreoceano. L'incontro avvenuto con la suocera travestita da tecnico informatico nei corridoi della Forrester Creations non farà affatto piacere a Steffy, che si confronterà ancora una volta in maniera molto dura con l'odiata rivale: come già accaduto più volte in passato, la moglie di Wyatt chiederà giustificazione alla suocera della sua presenza nella casa di moda (non ottenendo, ovviamente, nessuna risposta degna di nota) e la metterà in guardia sulle sue azioni. Le dirà di non farsi vedere più da quelle parti e, soprattutto, di stare lontana da tutta la sua famiglia. E sappiamo bene che Quinn non è molto brava ad ascoltare i consigli...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 25 GENNAIO: TUTTI INSIEME A MONTECARLO - I dettagli della trasferta a Montecarlo si faranno più chiari nella puntata di Beautiful di oggi. Bill, infatti, informerà Wyatt e Liam del desiderio che siano loro a presenziare nel summit della Spencer Pubblications organizzato nella città monegasca, nel quale lui non potrà presiedere. Tenendo conto dei suoi problemi con Katie, e soprattutto della sua disputa legale per la paternità di Will, l'allontanamento da casa potrebbe rappresentare per lui un gravissimo errore. Per questo Wyatt e Liam dovranno mettere da parte ogni divergenza e prepararsi a trascorrere gran parte del loro tempo insieme. Non saranno soli in questa trasferta: anche Steffy verrà invitata ad unirsi a loro sia in qualità di moglie di Wyatt, sia per essere il volto della Spencer Pubblications nei social network. La Forrester non si farà scrupoli nel dare la sua risposta positiva accettando di unirsi all'allegra brigata anche se ciò vorrà dire riaprire vecchie ferite soprattutto nel cuore di Liam.

© Riproduzione Riservata.