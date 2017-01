BEAUTIFUL / Anticipazioni puntate americane e italiane: Eric scopre la tresca clandestina di Ridge e Quinn?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: ERIC COMINCIA A SOSPETTARE DI QUINN? - Il passaggio del confine sarà il principale argomento di discussione delle puntate di Beautiful in onda questa settimana negli Stati Uniti. Come riportano i vari spoiler e i video promo relativi ai prossimi giorni, infatti, la scelta di superare il limite da parte di Quinn e Ridge potrebbe dimostrarsi un grave errore. Lo saprà bene la coppia, che si renderà conto di avere sbagliato a scambiarsi il bacio appassionato durante la trasferta a San Francisco: cosa accadrebbe, infatti, se Ridge confessasse ad Eric quanto accaduto? E se invece fosse Brooke a conoscere l'inaffidabilità del fidanzato? Ma anche se la strana coppia continuerà a mantenere l'assoluto riserbo per quanto accaduto, affermando che uno sbaglio simile non dovrà ripetersi, ci sarà qualcuno che noterà lo strano comportamento della gioielliera: si tratterà di Eric che non negherà un certo disappunto nel vedere la moglie e il figlio così vicini. La verità verrà svelata prima del previsto?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI ITALIANE 24 GENNAIO: STEFFY SCOPRE QUINN? - La puntata di Beautiful in onda oggi pomeriggio su Canale 5 segnerà la partenza di una nuova trama destinata a tenere banco per qualche settimana d'ora in avanti. Si tratterà della trasferta di Liam, Wyatt e Steffy a Montecarlo in occasione di un summit organizzato dalla Spencer Pubblications. A loro si aggiungerà molto presto anche Eric, che nel frattempo dovrà fare i conti con le ingerenze di Quinn nella sua vita. Sebbene abbia messo le cose in chiaro con l'amante, dicendole che la loro relazione non dovrà andare oltre ad un semplice flirt, la Fuller continuerà a cercare di incontrare segretamente Forrester, anche all'interno delle mura della Forrester Creations. Per questo si travestirà da tecnico informatico, cercando di fare visita all'amante senza essere scoperta. Si troverà però faccia a faccia niente meno che con Steffy, che non ci metterà molto a scoprire la sua identità, cacciandola dall'ufficio senza mezze misure.

