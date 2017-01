BOSS IN INCOGNITO 2017 / Seconda puntata: Guido Di Stefano protagonista, Nicola Savino torna in scena (oggi, 24 gennaio)

BOSS IN INCOGNITO 2017, SECONDA PUNTATA: DIRETTA, PARTE LA QUARTA STAGIONE (OGGI, 24 GENNAIO)- Dopo lo speciale natalizio del 28 dicembre, ritorna Un boss in incognito, il programma di Rai Due condotto da Nicola Savino che indaga sulle realtà di aziende che creano prodotti che si utilizzano quotidianamente. Nel corso di questa nuova edizione avremo il boss dell'olio extravergine di oliva, di passata di pomodoro, dolciumi e torroni, ceramiche e accessori per i mobili. In Un boss in incognito 4 ci si avvicina molto alla versione americana del programma. Infatti, l'impreditore di turno finge di essere un lavoratore di una determinata azienda protagonista di un docureality, proprio come accade nelle versioni degli altri stati dove la trasmissione è in onda. In questa nuova edizione, ai dipendenti del boss viene fatto credere di partecipare al reality Cambio lavoro, cambio vita e di dover scambiare la propri vita lavorativa con l'altro, compilando una scheda di valutazione con cui valutare le sue attività. Per il resto il meccanismo rimane invariato: il capo di una grande azienda o di un’importante attività sarà pronto a camuffarsi a dovere per non essere riconosciuto dai propri dipendenti, e si preparerà ad affiancarli in ogni fase del lavoro. Così il boss in questione potrà conoscerli più da vicino: si farà spiegare tutto il mestiere da capo, nei suoi punti più salienti e delicati, comprendendo come ognuno di loro si approccia alla giornata e venendo inevitabilmente a conoscenza di qualche dettaglio della loro vita privata. Al termine dell’esperienza, il protagonista di Boss in Incognito - sempre guidato da Nicola Savino - svelerà la sua vera identità e deciderà come e se premiare alcuni dei lavoratori che ha trovato al suo fianco. La media delle scorse stagioni è stata ampliamente soddisfacente, aggirandosi attorno ai due milioni di telespettatori. Un boss in incognito 4 riuscirà ad avere lo stesso successo?

BOSS IN INCOGNITO 2017, SECONDA PUNTATA: LO SCOPO DEL PROGRAMMA SECONDO NICOLA SAVINO (OGGI, 24 GENNAIO) - Il programma è approdato per la prima volta sulla televisione italiana a partire dal 2014 ed è stato condotto per due edizioni da Costantino della Gherardesca mentre la terza è stata affidata a Flavio Insinna. La quarta edizione passa a Nicola Savino dal 24 gennaio. Seconda sfida davanti alle telecamere di Boss in Incognito per il presentatore: il conduttore di Quelli che il calcio, alla guida anche del DopoFestival di Sanremo e di recente ospite a Che fuori tempo che fa da Fazio, si prepara a tornare in scena con il format tutto dedicato al mondo del lavoro. Savino si è raccontato in esclusiva sulle pagine di Nuovo Tv e ha spiegato quale vorrebbe che fosse il messaggio del programma: “Mi piacerebbe che spiccasse l’aspetto umano nei rapporti di lavoro” ha ammesso “Il boss, infatti, andrà in cerca dei problemi all’interno dell’azienda, nel tentativo di risolverli. Soprattutto avrà una rara occasione di incontro con i dipendenti. Riuscirà a comprendere meglio il loro lavoro e a mettere a nudo problematiche che riguardano tutti: c’è chi ha subito un lutto, chi ha un problema in famiglia o profonde ferite da sanare. Cose di cui di solito non si parla con il capo”.

BOSS IN INCOGNITO, SECONDA PUNTATA: IL PROTAGONISTA È GIUDO DI STEFANO (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Durante il primo appuntamento con Boss in Incognito il protagonista è stato Francesco Bove, leader della ‘Queen’s Chips’, un brand in realtà molto giovane (nato gli inizi del 2014) che ha puntato tutto sulle patatine fritte olandesi. Oggi, martedì 24 gennaio 2017, il nuovo volto della seconda puntata di Boss in Incognito sarà Guido Di Stefano, il figlio di uno dei quattro fondatori del Maglificio Gran Sasso, una prestigiosa azienda di abbigliamento e di maglierie.

br/>© Riproduzione Riservata.