Belen Rodriguez/ Matrimonio con Andrea Iannone dopo il divorzio da Stefano De Martino? (oggi, 24 gennaio 2017)

BELEN RODRIGUEZ: DOPO IL DIVORZIO DA DE MARTINO, MATRIMONIO CON IANNONE? (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Belen Rodriguez non nasconde a nessuno la sua felicità e adesso è pronta a sbandierare ai quattro venti tutte le testimonianze della sua storia con Andrea Iannone. Se c'è stato un ultimo periodo - coinciso con quello che sembrava un riavvicinamento con Stefano De Martino - in cui si pensava che tra i due ci fosse addirittura aria di crisi, adesso la showgirl argentina è tornata a spiazzare tutti dimostrando in tutti i modi di amare alla follia Andrea Iannone. Su Instagram Stories è apparsa una foto, pubblicata da Belen, in cui si vede addirittura un foglietto di una prenotazione con scritto "Signori Iannone": che dire, i due fidanzatini sembrano essere a un punto svolta della loro storia! Che Belen Rodriguez stia aspettando di divorziare da Stefano De Martino per convolare a nozze con Andrea Iannone? La decisione potrebbe stupire molti, ma in realtà anche con l'ex marito Belen non ha aspettato troppo tempo prima di sposarsi, e forse ama così tanto Andrea Iannone che non vede l'ora di riavere un anello al dito.

BELEN RODRIGUEZ FELICE CON ANDREA IANNONE, STEFANO DE MARTINO SI SFOGA IN PALESTRA (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - La felicità di Belen Rodriguez è sotto gli occhi di tutti, soprattutto quelli di Stefano De Martino, il suo ex marito che, anche se non la segue più sui social, probabilmente va spesso a guardare cosa fa la donna di cui potrebbe essere ancora innamorato. Stefano De Martino ha pubblicato un video su Instagram Stories in cui appare con la maglia sanguinante in palestra: dopo un incontro di boxe, il ballerino è stato colpito al naso e ha perso molto sangue. Che si sia andato a sfogare sul ring dopo aver visto le foto di Belen Rodriguez con Andrea Iannone? Non dimentichiamo che poi oggi è anche la data della prima udienza del processo di separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ma, mentre lei sembra che si stia godendo il suo fidanzamento con Andrea Iannone, il suo ex marito l'ha presa forse un po' meno bene. Gli occhi sono tutti puntati su Belen Rodriguez e sulle possibile svolte del suo rapporto con Andrea Iannone: davvero potrebbero sposarsi a breve? In ogni caso, sembra che facciano proprio sul serio.

