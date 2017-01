CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E NEWS: NICO E MONICA, CI SARANNO ALTRE SORPRESE (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Che Dio ci aiuti 4 tornerà sul piccolo schermo di Rai 1 solamente la prossima domenica, 29 gennaio 2017: le anticipazioni rivelano che Monica (Diana Del Bufalo) e Nico (Gianmarco Saurino) faranno una scommessa. L’avvocato prometterà infatti di non tornare alla conquista di nessun giovane cuore per una settimana. Peccato che, proprio nei sette giorni prescelti, il Convento di Fabriano si riempirà di diverse presenze femminili. Riuscirà Nico a non cedere? “Dico soltanto che ci sarà più di un colpo di scena e riguarderà Nico”: con queste parole Diana Del Bufalo, in un’intervista esclusiva rilasciata a Nuovo Tv, ha ammesso che i destini due due personaggi di Che Dio ci aiuti 4 torneranno ad unirsi più volte. “All’inizio lo detesta con tutte le sue forze” ha aggiunto ancora “anche perché lui è un conquistatore alle prese con mille avventure, mentre lei è una serie che alla fine sogna il matrimonio e la famiglia”. Come andrà a finire tra l’affascinante avvocato che ha preso il posto di Guido Corsi e la bella Monica?

