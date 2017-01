CLARISSA MARCHESE E FEDERICO GREGUCCI / Uomini e donne, esercizi in palestra e peccati di gola! Video (Oggi, 24 gennaio 2017)

CLARISSA MARCHESE E FEDERICO GREGUCCI, UOMINI E DONNE, I DUE DIVIDI TRA PALESTRA E PECCATI DI GOLA, VIDEO (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono tra gli ospiti della maxi puntata del trono classico di Uomini e donne che prenderà il via proprio oggi e che potrebbe andare in onda anche mercoledì se non addirittura giovedì visto la mole di dichiarazioni. Tra le nuove esterne dei nuovi tronisti e le dichiarazioni delle 4 coppie nate in studio prima della fine del 2016, i fan del programma avranno il loro bel da fare. Anche lontano dalla tv Clarissa e Federico non riescono a stare fermi e mentre le cose in amore vanno a gonfie vele sono le cose pratiche che li mettono in crisi. Federico ci tiene alla linea e continua i suoi allenamenti in palestra e lei lo segue con tutti i buoni propositi del mondo per poi ritrovarsi alle prese con gli scaffali dei supuermercati a caccia di peccati di gola. Cosa ne sarà dei due? Siamo sicuri che questo non li fermerà ma, intanto, ecco qui il video postato su Instagram dalla coppia.

CLARISSA MARCHESE E FEDERICO GREGUCCI, UOMINI E DONNE, LA COPPIA PRONTA A RACCONTARE IL LORO AMORE (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Tutto è pronto per la nuova puntata del trono classico di Uomini e donne in cui non saranno Sonia Lorenzini i suoi corteggiatori sui generis (Alessandro Calabrese e Luca Rufini) a tenere banco. Accanto ai neo tronisti del programma prenderanno posto in studio anche le coppie nate nella prima metà di questa edizione del programma e tra loro ci saranno anche Clarissa Marchese e il suo Federico Gregucci. Una delle coppie meglio assortite del programma è proprio quella formata dalla miss e dal suo bell'innamorato e proprio loro hanno regalato le sorprese maggiori dall'inizio del programma. Non molti avevano scommesso sul loro amore e sul loro lieto fine ma ci siamo dovuti ricredere visto che i due non solo stanno insieme da due mesi ormai ma hanno deciso subito di convinvere per non lasciarsi mai. La coppia racconterà il suo idillio d'amore e tutto quello che non sappiamo sin dal momento in cui, durante lo speciale dedicato al post scelta, hanno chiuso la porta del loro piccolo appartamento con "cattive" intenzioni. Per loro non si parla ancora di nozze o di figli ma oggi potrebbe arrivare un annuncio speciale. Qule?

