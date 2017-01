Claudio Sona e Mario Serpa/ Uomini e donne, la coppia regina del trono classico torna in studio (Oggi, 24 gennaio 2017)

CLAUDIO SONA E MARIO SERPA, UOMINI E DONNE: LA COPPIA TORNA IN STUDIO PER UNA PUNTATA SPECIALE (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Puntata speciale oggi a Uomini e donne. Il trono classico continua a regalare ottimi ascolti e anche grandi soddisfazioni ai fan ma fa sempre piacere avere a che fare con le coppie storiche del programma, anche se parliamo di storia recente. Claudio Sona e Mario Serpa, i re del gossip e dell'immaginario femminile e maschile del programma di Maria De Filippi, prenderanno posto in studio e lo faranno insieme, come coppia, ad un mese dalla famosa scelta che ha fatto parlare e discutere dentro e fuori dallo studio. Con lo speciale post scelta abbiamo visto come vivono i due tra Verona e Roma e oggi avremo modo di riascoltare le loro avventure di coppia. L'annuncio da parte del programma ha rallegrato i fan di Uomini e donne ma non sappiamo ancora come sarà divisa la messa in onda e se tutte le coppie ospiti faranno il loro ingresso in studio insieme o una dopo l'altra facendo passare del tempo tra le entrate. Quello che è certo è che i fan sono già pronti per l'evento e la puntata sicuramente porterà a casa importanti ascolti tv. Sui social tutto tace e i due non hanno ancora dato appuntamento ai fan. L'ultima foto sui social di Claudio Sona, la più recente per la coppia, è stata pubblicata per ringraziare i fan che sono arrivati a ben 500 mila. Ecco qui lo scatto dell'ex tronista.

