DRAGON BALL SUPER/ Oggi, martedì 24 gennaio 2017, non va in onda: perchè? Riassunto ultima puntata

DRAGON BALL SUPER, OGGI NON VA IN ONDA (24 gennaio 2017) - Oggi martedì 24 gennaio non andrà in onda Dragon Ball Super, il cartone animato giapponese trasmesso su Italia 1. La saga, infatti, si è conclusa e al suo posto prenderanno il via alcuni episodi de I Simpson. Nel corso delle ultime puntate avevamo visto Freezer arrivare sulla Terra ed iniziare a combattere con Goku, in cerca della sua rivincita, dopo la pesante sconfitta rimediata sul pianeta Nameec qualche anno prima. Dopo una prima fase a pari merito, i due hanno deciso di sfoderare tutta la loro potenza. A questo punto Freezer ha avuto in mano la partita.

DRAGON BALL SUPER, IL RIASSUNTO DELLA PUNTATA DI IERI (24 gennaio 2017) - Ripercorriamo cosa è successo nell’ultima puntata, trasmessa ieri, 23 gennaio 2017. In soccorso di Goku è arrivato Vegeta. Il principe dei Sayan, vedendo Goku ormai impossibilitato a proseguire la battaglia, ha deciso di scendere in campo per sfidare Freezer, ormai privo di forze. In un primo momento il potente avversario dei Sayan ha quasi scherzato con Vegeta, credendo che il suo nuovo rivale non facesse sul serio. Vegeta, sicuro di sé, si è avvicinato a Freezer e prima di iniziare il combattimento ha chiesto a Gohan e Crilin che Goku ricevesse un fagiolo di Balzar, in modo che potesse rimettersi in sesto, per assistere così alla battaglia senza alcun intoppo. Freezer ha cercato di impedire che il Sayan ricevesse il fagiolo, ma è stato tutto inutile, poiché Vegeta con un balzo ha rispedito al mittente il raggio lanciato da Freezer, che ha colpito invece Sorbet, colui il quale, con astuzia, aveva colpito alle spalle Goku, che aveva invece abbassato la guardia, come già gli aveva ammonito a suo tempo Whis durante gli allenamenti sul pianeta di Lord Beerus, il signore della Distruzione. Per Sorbet è la fine. Inizia, finalmente il combattimento finale, quello tra Freezer e Vegeta. Il tutto si risolve in un amen, dal momento che Vegeta, con grande stupore di Freezer, riesce non soltanto ad evolversi in Super Sayan God, così come Goku, ma si dimostra, da subito, molto più diretto e determinato di Goku, tanto da iniziare a colpire ripetutamente Freezer con colpi violentissimi, che mettono a serio repentaglio la vita dell'avversario. Vegeta ha la partita in pugno, si appresta a sferrare il suo ultimo colpo, per uccidere definitivamente Freezer. Quest'ultimo non si dà pace. Credeva di avere ormai vinto, dopo aver sconfitto Goku, riprendendosi la sua rivincita dopo la sconfitta sul pianeta Nameec, ma non aveva fatto i conti, appunto, con la forza straripante di Vegeta, la cui forza, dagli ultimi combattimenti, è notevolmente migliorata, avvicinando così il livello straordinario di Goku. Tutto finito? No, perché Freezer, vedendosi ormai sconfitto, decide di giocarsi il tutto per tutto, lanciando una gigantesca sfera di energia nelle viscere della Terra. Passano pochi secondi e la Terra si disentegra. La fine per il pianeta è arrivata in modo improvviso, inaspettato. A decidere le sue sorti è stato Freezer, ma Lord Beerus e Whis avevano già anticipato la mossa di Freezer, creando una bolla dove hanno incluso tutti i presenti al combattimento, eccetto Vegeta e Freezer. Freezer, dopo la distruzione, è riuscito ugualmente a sopravvivere, poiché può farlo, non lo stesso si può dire per Vegeta. Tutto finito? No, perché Whis spiega a Goku che è ancora in tempo per vincere ma deve fare in fretta poiché ha 3 minuti da quando riavvolgerà il nastro di 3 minuti, riportando tutto così come era sulla Terra tre minuti prima dell'esplosione. Goku, rendendosi conto di avere un'enorme responsabilità, finisce con una potente sfera del drago il nemico, spiegando poi ad un incredulo Vegeta quanto accaduto poco prima.

