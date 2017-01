DUE SETTIMANE PER INNAMORARSI/ Su La5 il film con Sandra Bullock e Hugh Grant (oggi, 24 gennaio 2017)

DUE SETTIMANE PER INNAMORARSI, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 24 GENNAIO 2017: IL CAST - Due settimane per innamorarsi, il film in onda su La5 oggi, martedì 24 gennaio 2017 alle ore 21:10. Una commedia romantica interpretata da con una coppia hollywoodiana inedita Sandra Bullock e Hugh Grant. La pellicola è uscita nel 2002 ed è stata diretta da Marc Lawrence, che ha scritto anche la sceneggiatura mentre la Bullock l’ha prodotto. Oltre al nome Due settimane per innamorarsi, il film è conosciuto anche con il titolo inglese Two weeks notice. Altri attori presenti nel cast sono Alicia Witt, Dana Ivey, Robert Klein, Heather Burns, David Haig. Donald Trump, attuale Presidente degli Stati Uniti d'America, ha fatto un breve cameo nel ruolo di se stesso. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DUE SETTIMANE PER INNAMORARSI, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 24 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Lucy Kelson è un brillante avvocato newyorkese specializzato nei diritti civili e nelle battaglie ambientali. La donna è cresciuta in un ambiente intellettuale ed ha sempre cercato di dare il meglio di sé nel suo lavoro. Nonostante una prestigiosa laurea ad Harvard, lavora come consulente per il patronato gratuito del quartiere ed è solita incatenarsi vicino a imponenti costruzioni per impedirne la costruzione. La sua ultima battaglia riguarda il Community Center di Coney Island, un centro ricreativo acquistato da un'importante multinazionale, che sarà presto abbattuto per favorire la costruzione di abitazioni. Decisa a combattere fino in fondo per non far distruggere il centro, si presenta presso la sede della Wade Corporation, l'azienda che ha acquistato il terreno per perorare la sua causa. In questo modo Lucy conosce George Wade, amministratore delegato della società e uomo di facciata nelle varie negoziazioni. George è un imprenditore ricco e superficiale ed ha il vizio di circondarsi di donne belle ma stupide anche a lavoro. Dopo l'ennesimo disastro lavorativo, il fratello Howard gli da un ultimatum, assumere un avvocato competente. Lucy viene assunta da George e si ritrova così a lavorare per il nemico. L'uomo, però, più di un avvocato ha bisogno di qualcuno che gli gestisca la vita, e Lucy, si ritrova a dover badare a un uomo con la sindrome da Peter Pan. L'avvocato si dimostra molto abile nella causa di divorzio di George e l'uomo inizia ad affidarsi a lei per qualsiasi cosa, anche piccole commissioni banali. Lucy si sente sempre più stressata e sottopressione ma continua a lavorare sodo per riuscire a convincere Wade del suo piano di riqualifica ambientale. Un giorno la donna si prende qualche ora libera per fare da damigella alla sua migliore amica ma nel bel mezzo della cerimonia George la chiama disperato per un'emergenza. Quando si accorge che l'ennesima chiamata non era altro che una scusa, la donna ha un crollo e rassegna le sue dimissioni con un preavviso di due settimane durante le quali troverà una sostituta per George. L'annuncio di Lucy sconvolge George, che pur di non perderla le promette che non demolirà il centro ricreativo di Coney Island. Lucy trova la sua sostituta, un avvocato di nome June Carver ma la donna si rivela più interessata a diventare l'ennesima moglie di George piuttosto che il suo nuovo avvocato. Durante un evento benefico tra Lucy e George sembra scattare qualcosa e i due sono ad un passo dal baciarsi ma l'uomo cade ancora nelle vecchie e cattive abitudini. Lucy torna così alla sua vecchia vita, anche se sente molto la mancanza della leggerezza di George. L'uomo, invece, ha capito di amarla e quando il fratello prova a procedere con la demolizione del centro ricreativo per la prima volta nella sua vita, si schiera contro i soldi e mantiene la promessa fatta. Tra i due scatta finalmente il fatidico bacio e insieme vanno a casa di Lucy, George ora deve fare i conti con uno stile di vita completamente agli antipodi del suo.

© Riproduzione Riservata.