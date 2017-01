DiMartedì/ Ospiti e anticipazioni puntata 24 gennaio 2017: Massimo Giannini e Giuliano Pisapia in studio

DiMartedì, ospiti e anticipazioni puntata 24 gennaio 2017: Giuliano Pisapia e Massimo Giannini - Giovanni Floris torna sul piccolo schermo di La7 stasera, martedì 24 gennaio 2017, insieme ad un nuovo appuntamento con DiMartedì, il talk show che accende sempre i riflettori sui più recenti e dibattuti temi politici, economici e sociali. Non è escluso, dunque, che in prime time si discuta a proposito della Consulta della legge elettorale: la Corte Costituzionale ha infatti esaminato 5 ordinanze sull'Italicum proposte dai tribunali di Messina, Torino, Perugia, Genova e Trieste. Come sempre, nel corso dell'appuntamento, interverranno ospiti ed esperti pronti a sottolineare il proprio pensiero e la propria posizione. La pagina Facebook ufficiale di DiMartedì, in particolare, ha annunciato i nomi dell'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia e dell'editorialista di Repubblica Massimo Giannini, l'ex volto alla conduzione di Ballarò su Rai 3. Giannini, dopo diverse ospitate specie all'inizio della stagione del talk di La7, tornerà dunque nello studio di Floirs. Ricordiamo infine che non ci sarà la copertina satirica di Maurizio Crozza, ma allo stesso tempo non mancheranno i sondaggi del Presidente dell'Ipsos Nando Pagnoncelli. La messa in onda di DiMartedì è prevista per le 21.10, clicca qui per vedere il post dove vengono annunciati gli ospiti direttamente dalla pagina Facebook ufficiale.

© Riproduzione Riservata.