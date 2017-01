ELENA MORALI & RENZO BOSSI / Silurata dall’Isola dei Famosi 2017 la pupa torna con il Trota (Oggi, 24 gennaio 2017)

ELENA MORALI & RENZO BOSSI: BOCCIATA COME NAUFRAGA, TORNA CON RENZO BOSSI? (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Ha sperato di partecipare all'Isola dei Famosi 2017 Elena Morali, ex fidanzata di Renzo Bossi ma non ce l'ha fatta. L'ex protagonista de La pupa e il secchione non sarà una dei naufraghi dell'edizione di quest'anno del reality show. La sua eliminazione è stata sancita al televoto a Domenica Live, nella puntata dello scorso 22 gennaio. Elena Morali ha partecipato a una sfida a tre inseme con Giulia Calcaterra e Desiree Popper: le tre aspiranti naufraghe si sono date battaglia sui social network durante tutta la scorsa settimana. L’apertura del televoto doveva essere fatta giovedì scorso durante la puntata di Pomeriggio 5 ma è stata spostata a domenica a causa della tragedia dell'Hotel Rigopiano. Prima le tre ragazze si sono sfidate su domande di geografia e prove di sopravvivenza e di resistenza. Alla fine ad aver avuto la peggio è stata proprio Elena Morali che non ha superato il televoto dei telespettatori: la conduttrice Barbara D'Urso ha nominato l'ex Pupa come aspirante concorrente che non parteciperà all'Isola dei Famosi 2017. L'ex compagna di Renzo Bossi però non fa parlare di sè solo per quanto riguarda il mondo della televisione: la ragazza pare sia infatti tornata insieme a Renzo Bossi, dopo essere stata fidanzata con il comico Gianluca Fubelli. E' quanto rivela il settimanale Diva e Donna in edicola domani. Dopo 7 anni Elena Morali e Renzo Bossi sono stati di nuovo fotografati insieme. Era il 2010 quando Diva e donna, il settimanale di Cario Editore, svelò questa coppia a sorpresa: il figlio di Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, e la showgirl lanciata da La pupa e il secchione. Le loro strade poi si sono divise e mentre Renzo Bossi è stato travolto dallo scandalo dei soldi del partito si è “rifugiato” in una fattoria a produrre formaggi di capra, Elena Morali è apparsa sempre in tv e ha fatto strage di cuori, dal pilota Jorge Lorenzo al rapper Gue Pequeno e al comico Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Ora pare di nuovo con il Trota: sul settimanale saranno pubblicate le immagini della coppia a cena: i due si vedono camminare a braccetto a Milano.

