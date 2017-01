ENOTECA GUANELLA, TRA LOTTA AGLI SPRECHI E AMORE PER IL VINO SARÀ QUESTO LOCALE A VINCERE? (ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI, PUNTATA 24 GENNAIO 2017) - Nuovo appuntamento con Alessandro Borghese - 4 Ristoranti stasera su Sky Uno: una puntata ambientata in Valtellina. Tra i quattro locali pronti a darsi battaglia ci sarà anche l'Enoteca Guanella, gestita da Cristina e dal marito Claudio. Dal 2012 la storica Enoteca Guanella di Bormio ha anche un ristorante che comunica con la cantina dove poter assaggiare i vini accompagnandoli a del buon cibo della cucina tipica valtellinese: cinquanta coperti tra le opere d'arte dell'artista locale Margherita Piuselli che espone in modo permanente tra i tavoli imbanditi. I piatti, tuttavia, hanno ispirazione prettamente piemontese: lo chef, infatti, è originario del Piemonte ed è specializzato nella tradizione dei bolliti misti alla piemontese. Anche le carni, quasi tutte rosse, sono del Piemonte: braci, arrosti e grigliate per tutti gli appassionati di sapori forti e robusti. Le ricette della locanda di Bormio cambiano in base alla stagione e alla credenza, si mangia alla carta ma nella selezione dei vini lo staff dell'Enoteca Guanella guida i clienti suggerendo i migliori abbinamenti con il cibo. Curiosa la formula: se a fine pasto gli avventori non hanno consumato la bottiglia di fine, il ristorante dell'Enoteca Guanella fornisce tappo e sacchetto per l'asporto. Una trovata ingegnosa per evitare gli sprechi.

