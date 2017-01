Fabrizio Corona/ Il processo domani, che speranze ci sono per lui? Silvia Provvedi torna in tv (ultime notizie oggi, 24 gennaio 2017)

FABRIZIO CORONA, IL PROCESSO DOMANI, QUALI SPERANZE PER LUI? (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Si avvicina il processo, che sarà domani, a Fabrizio Corona, e non sappiamo come finirà la sua vicenda giudiziaria che ormai va avanti da qualche anno. L'ex fotografo dei vip sembra proprio non vedere la fine dei suoi guai, che continuano a moltiplicarsi nonostante lui si professi innocente e abbia detto che avrebbe pagato le tasse sui soldi che risultavano essere stati nascosti al fisco. Quali speranze ci sono che esca di galera? Vista l'accusa di reiterazione del reato proprio mentre era sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali, è probabile che i giudici decidano di non andarci leggeri con lui, nonostante Don Mazzi abbia chiesto di riaffidargli il ragazzo per continuare il lavoro iniziato con lui. Certo, non si escludono colpi di scena, e magari l'assegnazione degli arresti domiciliari, cosa che Fabrizio Corona spera fortemente: ma, vista la complessità della sua situazione, non si può essere certi che riuscirà a cavarsela. Il processo per Fabrizio Corona è previsto per domani 25 gennaio.

FABRIZIO CORONA, IL PROCESSO DOMANI: SILVIA PROVVEDI TORNA IN TV (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Silvia Provvedi, la fidanzata di Fabrizio Corona, è un'appassionata di social network e non perde occasione con la sorella di pubblicare scatti della sua vita personale e video con la nuova funzione di Instagram per cellulari, stories. Proprio nell'ultima clip che ha fatto insieme con la sorella Giulia, il duo Le Donatella ha annunciato che tornerà in televisione. "Chi ci ama ci guardi, chi ci odia cambi canale", hanno detto nel video. Silvia e Giulia Provvedi non vanno in televisione ormai da un po' di tempo, e non sappiamo in quale programma andranno: se sia per presentare un loro progetto, o come opinioniste o, forse, per parlare della vicenda giudiziaria di Fabrizio Corona. Intanto lui sta dietro le sbarre di San Vittore, aspettando inerme che il giudice decida quale debba essere il suo futuro: lo rilasceranno? E, nel caso, Silvia Provvedi riuscirà a stargli accanto visto il periodo difficile che ha vissuto e che probabilmente dovrà ancora affrontare?

