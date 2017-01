GOTHAM 2 / Anticipazioni puntata 24 gennaio 2017: Theo uccide la madre di Oswald!

GOTHAM 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 24 gennaio 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Gotham 2, in prima Tv aper le reti in chiaro. Sarà il quarto, dal titolo "Squadra d'assalto". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: il Dipartimento è ancora sconvolto dagli ultimi eventi, soprattutto per la morte inspiegabile della Essen (Zabryna Guevara). Intanto, Gordon (Ben McKenzie) e Bullock (Donal Logue) realizzano che Jerome (Cameron Monaghan) potrebbe mettersi in contatto con il padre, un circense ora in pensione a causa dei misfatti compiuti dal figlio. Gordon in particolare crede che Paul Cicero possa aver aiutato eventualmente Jerome a fuggire, date le numerose lettere che i due si sono scambiati quando il ragazzo si trovava ancora ad Arkham. Prima del loro arrivo, Jerome decide invece di uccidere il genitore, sia come vendetta per quanto successo in passato, sia per avere delle prove per ingannare la Polizia e farlo figurare il vero creatore della fuga dall'istituto. Gordon tuttavia intuisce che la verità sia molto diversa. Theo (James Frain) invece rivela al resto del gruppo quale è il suo piano. La sua famiglia ha costruito le fondamenta di Gotham e si sente in diritto di riprendere il posto che gli spetta. Per riuscire nel suo intento dovrà però assicurarsi che l'opinione pubblica sia dalla sua parte e l'unico modo è simulare una finta aggressione durante un evento pubblico, in modo che venga acclamato spontaneamente dai cittadini come nuovo Sindaco. All'evento di beneficienza partecipano anche Alfred (Sean Pertwee) e Bruce (David Mazouz), quest'ultimo attirato dalla personalità di Galavan. Anche se Gordon cerca di impedire il peggio, Jerome e Barbara (Erin Richards) piombano sul posto e prendono in ostaggio i presenti, dopo aver ucciso il vice sindaco Kane (Norm Lewis). Theo fa finta di lottare con Jerome per fermarlo, ma quando il ragazzo punta dritto verso Bruce, decide di ucciderlo veramente. In realtà si tratta della seconda parte del piano ideato in precedenza. Barbara invece riesce a darsi alla fuga prima che Gordon possa arrivare ad acciuffarla. Più tardi, Bullock incontra Oswald (Robin Lord Taylor) e gli impone di lasciare in pace il suo partner, minacciando conseguenze catastrofiche. Quella sera, i media nazionali iniziano a diffondere le immagini dell'irruzione di Jerome e centinaia di telespettatori iniziano a soffrire di una psicosi collettiva.

GOTHAM 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 24 GENNAIO 2017, EPISODIO 4 "SQUADRA D'ASSALTO" - Il nuovo capo della task force, Barnes, stabilisce quale sarà la linea che manterrà il Dipartimento sotto il proprio comando. Intende infatti togliere tutti i poliziotti corrotti presenti in quel momento e formare una squadra in grado di combattere il crimine. Sceglie Gordon e Bullock perché guidino il gruppo, formato da quattro delle migliori reclute dell'Accademia. Intanto, i due Consiglieri Hobbs e Caulfield iniziano a darsi battaglia per ottenere il posto di Sindaco, mentre Theo ordina ai suoi scagnozzi di rapire la madre di Oswald per piegarlo al proprio volere. Gli impone così di uccidere i due Consiglieri, assicurandosi la sua personale vittoria politica. Anche se Pinguino riesce ad uccidere la Caulfield, Hobbs riesce a salvarsi grazie all'intervento della task force. Selina invece cerca un riavvicinamento con Bruce, messo a dura prova da Alfred che non la ritiene una valida amica per il ragazzo, per via dei suoi precedenti criminali. Galavan invece invita Bruce a Palazzo, dove gli fa conoscere Silver St. Cloud, la nipote, a cui ha chiesto di irretire il giovane per poterlo manipolare a dovere. Quando Theo ucciderà la madre di Oswald di fronte ai suoi occhi, Pinguino decide di passare dall'altra parte della barricata. Nel frattempo, Edward Nygma avvia una relazione seria con la segretaria del Dipartimento, Kirsten, mentre inizia a mostrare già i primi segni di follia.

© Riproduzione Riservata.