Guido Di Stefano / Chi è il patron del Maglificio Gran Sasso? (Un boss in incognito 4)

GUIDO DI STEFANO CHI È IL BOSS IN INCOGNITO DEL MAGLIFICIO GRAN SASSO (OGGI, 24 GENNAIO)- Torna Un Boss in incognito, stasera 24 gennaio su Rai 2, Guido Di Stefano sarà il capo che sotto mentite spoglie si presenterà al lavoro nella propria azienda per scoprire le vere realtà che si celano dietro ai propri dipendenti. Guido Di Stefano è figlio di uno dei fondatori del Maglificio Gran Sasso, un’azienda creata nel 1952 da quattro fratelli, Guido, Nello, Eraldo e Alceo. Da piccola realtà, nata sul confine tra Marche e Abruzzo, nel corso degli anni l’azienda si è ingrandita sempre più aumentando il proprio succeoksso e affermandosi a livello mondiale, come realtà industriale che non dimentica la propria tradizione. Molte le sedi all’estero, in quasi quaranta Paesi, per un prodotto di altra gamma eseguito a mano. Ma scopriamo di più su Guido Di Stefano, il boss che da imprenditore si trasformerà in operaio di fronte alle telecamere di Boss in incognito. Guido si definisce un capo vicino alle esigenze delle persone che lavorano per la sua azienda, questo suo desiderio di non essere lontano dai dipendenti lo ha spinto a partecipare alla trasmissione, desideroso, inoltre, non solo di vedere con i propri occhi quali siano le condizioni di lavoro in cui operano i dipendenti, ma anche di verificare se possa esserci spazio per ottimizzare i processi e quale miglior modo per mettersi all’ascolto di chi i processi li vive in prima persona? L’occasione sarà anche preziosa per entrare più nell’ambito anche personale, conoscendo chi per l’azienda lavora. Guido incontrerà infatti Antonella, che si occupa del rammendo, Isabella, che invece è all’attività di controllo ultimo del prodotto: piegatura, confezionamento in busta e etichetttatura, Cristiano che è in lavanderia e per ultime Serafina e irene, che si occupano di stiratura, la prima, e taglio e imballaggio la seconda. Come se la caverà Guido alle prese non con numeri e strategia ma con le fasi di produzione dei capi? Riuscirà a non farsi scoprire? L’azienda sembra essere molto fiera della partecipazione al programma, come si vede sulla pagina facebook del maglificio Gran Sasso (qui) e sul profilo Facebook di Guido Di Stefano sono disponibili anche delle anticipazioni della trasmissione (qui). Tutto pronto quindi stasera per seguire la parabola di Guido Di Stefano.

