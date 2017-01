Hotel Camino Restaurant / Vincerà la puntata di oggi 24 Gennaio 2017 di Alessandro Borghese 4 Ristoranti su sky?

HOTEL CAMINO RESTAURANT DI LIVIGNO, PROTAGONISTA AL PROGRAMMA ALESSANDRO BORGHESE, 4 RISTORANTI (PUNTATA 24 GENNAIO 2017) L'Hotel Camino Restaurant di Livigno si trova appena fuori città, da un lato i prati, dall'altro i boschi lo rendono un paradiso per le vacanze in estate come in inverno. Il turismo è a misura di famiglia: nell'albergo ci sono una pista ciclabile, una pista da fondo, un prato dove consumare un pic-nic e 23 camere con vista sui monti per un soggiorno all'insegna della quiete e del relax. Il fiore all'occhiello dell'Hotel Camino Restaurant di Livigno è il ristorante: ogni piatto è preparato seguendo la cucina tradizionale di Sondrio, con massima attenzione per le materie prime, il gusto e l'esigenza dei clienti. Tra i piatti tipici ci sono i pizzoccheri, una pasta realizzata con grano saraceno, formaggio bito, patate e pestada. Da provare lo sciat a base di farina di grano saraceno e formaggio. Immancabile la mousse di castagne. Il menù può essere scelto alla carta del ristorante, oppure ci si può affidare allo staff del Camino che propone piatti del giorno in base alle stagioni e alla fantasia dei cuochi.

