I 4 DEL TEXAS/ Su Rete 4 il film con Frank Sinatra, Dean Martin e Anita Ekberg (oggi, 24 gennaio 2017)

I 4 DEL TEXAS, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 24 GENNAIO 2017: IL CAST - I 4 del Texas, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 24 gennaio 2017 alle ore 16.35, una commedia western che vede alla regia Robert Aldrich, che si è occupato anche del soggetto insieme a Teddi Sherman. Nel cast spiccano i nomi di Frank Sinatra, Dean Martin, Anita Ekberg, Ursula Andress, Charles Bronson, Edric Connor e Victor Buono. Nel film fanno un breve cameo anche Moe Howard, Curly Howard, Larry Fine, membri di un popolare trio comico chiamato The Three Stooges. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

I 4 DEL TEXAS, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 24 GENNAIO 2017: LA TRAMA - La storia è ambientata nel Far West a Galveston in Texas. Due pistoleri Zack Thomas e Joe Jarrett, sono da sempre grandi rivali e fanno di tutto per mettersi a vicenda i bastoni tra le ruote. Entrambi devono sorvegliare una diligenza che trasporta una cospicua somma di denaro, ma durante il tragitto verso Galveston non si risparmiano colpi bassi e scaramucce. Il viaggio procede tutto sommato tranquillo fino all'arrivo di un pericoloso criminale ricercato dallo sceriffo, Matson. L'uomo e la sua banda vogliono mettere le mani sul denaro e inaspettatamente Thomas e Jarrett si ritrovano alleati e riescono ad allontanare il gruppo di rapinatori. Tra inseguimenti a cavallo e svariati incidenti, i due hanno la meglio. Messe le mani su una cospicua fetta del denaro Jarrett, punta la pistola contro Thomas e va via, il rivale, però gli spara e vanno avanti così per un bel pezzo. Arrivati in città, entrambi con parte della ricompensa, Thomas si fidanza con una ragazza di nome Elya mentre Jarrett con Maxine. Entrambi decidono di lanciarsi in una nuova attività imprenditoriale, aprire un casinò su una piattaforma galleggiante lungo il fiume. Avendo adocchiato lo stesso affare tra i due scatta l'antica rivalità a suon di scherzi e pistole e questa volta di mezzo si mettono anche le rispettive fidanzate, che hanno fiutato l'affare e non vogliono perdere il denaro. Manson però è in cerca di vendetta e decide di allearsi con Burden, un ricco banchiere di Galveston, per mettere le mani sul progetto del casinò. Una sera a cena Jarrett salva la vita a Thomas, che era finito nel mirino di un sicario di Manson, i due ex pistoleri decidono di fare nuovamente fronte comune e combattere insieme il corrotto banchiere e il criminale per portare avanti il progetto del casinò. Unendo le forze, i due diventano imbattibili e una volta sconfitti i loro nemici decidono di diventare anche soci in affari non senza problemi d'intesa.

