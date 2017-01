IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO / News e anticipazioni: nella terza puntata arriva un nuovo coiffeur? (oggi 24 gennaio 2017)

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO, NEWS E ANTICIPAZIONI: NELLA TERZA PUNTATA ARRIVERA' UN NUOVO COIFFEUR? (OGGI 24 GENNAIO 2017) - Il Bello delle Donne 4 tornerà in prima serata venerdì 27 gennaio su Canale 5, dove andrà in onda la terza puntata della fiction. Gli ascolti non sono buonissimi per questo ritorno della miniserie che non sta riscontrando gli stessi indici di ascolto di qualche anno fa. Le puntate previste sono otto, nella nuova puntata in onda venerdì Luca Manfridi assumerà un nuovo coiffeur per sostituire Jessica, interpretata da Manuela Arcuri che si è sposata con Nino nella seconda puntata ed è partita per un lungo viaggio. La trama della prossima puntata ruoterà attorno a Evelina Trifirò, l'addetta alla manicure che ha dei seri problemi con il padre e con il suo fidanzato. Evelina lascerà il suo ragazzo ed incontrerà un altro uomo, l'aspirante medico Piero interpretato da Massimiliano Morra, quest'ultimo sarà capace di farle battere il cuore? Intanto sui social continuano le critiche per questa nuova serie de Il bello delle donne, 3 milioni di spettatori nelle prime due serate, numeri che fanno pensare anche ad una sospensione della fiction.

© Riproduzione Riservata.