IL COLLEGIO, GLI EX ALUNNI DOPO LA FINE DEL REALITY DI RAI DUE: È MANIA, LA SORPRESA DI MARIKA FERRARELLI (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Dopo la fine de Il Collegio 1960, il docureality di Rai Due che ha portato una classe di alunni indietro nel tempo facendogli assaporare le pratiche scolastiche che hanno caratterizzato gran parte del secolo scorso, i protagonisti di questa avventura sono diventati popolarissimi tra i loro coetanei e non. Sarà forse il fatto di averli visti in tv per 4 settimane, sarà che in quei ragazzi la generazione degli adolescenti di oggi si c'è identificata realmente, fatto sta che i ragazzi de Il Collegio stanno vivendo una notorietà imprevedibile. E ad essere sorpresi sono proprio loro come spiegato da Marika Ferrarelli, ex concorrente napoletana de Il Collegio, con un post su Facebook:"Volevo per prima cosa ringraziarvi di vero cuore per tutto ciò che fate per me, per sostenermi sempre e difendermi. Fino a 20 giorni fa non mi sarei mai aspettata tutto questo. Sono senza parole, siete davvero fantastici. Grazie anche per i meravigliosi regali che mi avete portato. Vi amo davvero tutti! Alla prossima ragazzi. #ilCollegio #meeting #Firenze #imieisorrisisietevoi". Clicca qui per il post di Marika Ferrarelli de Il Collegio!

IL COLLEGIO, GLI EX ALUNNI DOPO LA FINE DEL REALITY DI RAI DUE: È MANIA, DIVI O NUOVI MOSTRI? (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Il Collegio 1960 ha chiuso i battenti, almeno per quest'anno. Cosa resta però del docureality di Rai Due? L'esperimento sociale non sembra essere riuscito nell'intento di raddrizzare tutti i giovani più indisciplinati, ma di sicuro ha creato dei nuovi divi: gli ex alunni, appunto. Da quando hanno potuto riabbracciare il terzo millennio, infatti, gli scolari de Il Collegio stanno facendo i conti con una popolarità che alla vigilia del programma di Rai Due era quanto meno inattesa. I protagonisti de Il Collegio 1960 nelle ultime recenti uscite, a Napoli prima e a Firenze poi, sono stati accolti da veri e propri bagni di folla (com'è possibile vedere cliccando qui). E c'è già chi si chiede se questa eccessiva esposizione faccia davvero bene ai ragazzi, soprattutto considerando che a idolatrarli sono soprattutto loro coetanei. La domanda, visto l'intento educativo de Il Collegio 1960, sorge spontanea: dopo la licenza media i ragazzi sono diventati nuovi divi o nuovi mostri?

