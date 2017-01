IL SEGRETO / Anticipazioni puntata 25 gennaio: Quintina è morta, Hipolito può essere felice al fianco di Gracia?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 25 GENNAIO: QUINTINA E' MORTA - Sarà una puntata da non perdere quella che attenderà i telespettatori de Il Segreto domani pomeriggio su Canale 5. In essa, infatti, avranno luogo colpi di scena a non finire con clamorose decisioni da parte dei protagonisti e notizie che non resteranno prive di conseguenze. A tal proposito giungerà alla locanda una missiva non troppo felice per Hipolito che verrà informato del triste destino di Quintina: la moglie, che da tempo lo ha lasciato per cominciare una nuova vita al fianco dell'ex fidanzato, è rimasta vittima di un numero circense molto pericoloso ed è morta. Non appena verrà a sapere di questa incredibile verità, Hipolito correrà via sconvolto, confermando come i suoi sentimenti per Quintina non siano mai svaniti del tutto. Ma non ci metterà molto a tornare in sé ricomparendo all'emporio con la consapevolezza che ora per lui il futuro potrà essere felice: il suo rapporto con Gracia potrà essere definitivamente ufficializzato?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 25 GENNAIO: EMILIA ACCETTA LA PROPOSTA DI CESAR - Nella puntata de Il Segreto degli incredibili colpi di scena non potranno mancare le novità relative ad Emilia e alla sua importante decisione. Cesar le ha proposto di seguirlo a Malaga, iniziando una nuova vita insieme, e lei sulle prime ha tergiversato, consapevole di dover lasciare il suo lavoro e la sua famiglia per amore. Ma, dopo qualche giorno di riflessione, la figlia di Raimundo capirà di dover pensare al suo futuro che, a causa del tradimento di Alfonso, sarà lontano da Puente Viejo. Per questo deciderà che è giunto il momento di andare avanti e accetterà la proposta di Cardenas, preparandosi a lasciare tutto e tutti per seguire l'uomo che è entrato così prepotentemente nella sua vita. L'importanza della notizia meriterà di giungere anche ad Alfonso che verrà informato dalla stessa Emilia del suo imminente addio. Le permetterà di partire o riuscirà a convincerla a restare?

