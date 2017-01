ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Concorrenti e anticipazioni: verso l’Honduras ma… dove sono i vip? (oggi, 24 gennaio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, CONCORRENTI E ANTICIPAZIONI: VERSO UNA EDIZIONE NIP? (OGGI, 24 GENNAIO) – Manca meno di una settimana per la dodicesima edizione de L’Isola dei Famosi 2017, il reality show più avventuroso della televisione italiana infatti, aprirà i battenti il prossimo lunedì 30 gennaio. Alla conduzione ritroveremo Alessia Marcuzzi e, accanto a lei in studio, l’irriverente presenza di Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionista dopo l’esperienza con il Grande Fratello proprio affianco alla stessa conduttrice. In Honduras invece, non ci sarà più Alvin bensì Stefano Bettarini, l’ex marito di Simona Ventura che, dopo aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello in chiave Vip, è stato arruolato ufficialmente per prendere parte a questa difficoltosa quanto bella esperienza. Inizialmente Alessia Marcuzzi non era favorevole alla presenza dell’ex calciatore nel programma ma poi, confrontandosi con lui ha avuto modo di potersi ricredere. Pian piano invece, si sta formando il cast ufficiale non senza alcune polemiche, come da tradizione. Chi volerà in Honduras alle prese con il cocco e il riso? Ritroveremo: Raz Degan, Eva Grimaldi, Simone Susinna, Nancy Coppola, Andrea Marcaccini, Malena, Giulio Base, Samantha De Grenet, Giacomo Urtis, Moreno, Nathalie Caldonazzo, Dayane Mello e Massimo Ceccherini oltre ad una tra Giulia Calcaterra e Desirèe Popper attualmente al televoto. Un cast pieno di volti interessanti anche se, la maggior parte non è conosciuta al grande pubblico. Ecco perché, Andrea Roncato ha rilasciato la sua opinione ad AdnKronos mettendo in evidenza proprio questo aspetto: “Dove sono in famosi?”, questa – in sintesi – la sua domanda. Ed infatti, anche il pubblico da casa non conosce grande parte dei nomi che voleranno in Honduras e, a parte Raz Degan, Eva Grimaldi, Moreno e qualcun altro, il resto non dovrebbe possedere l’appellativo di “vip”, questo – in sintesi – ciò che si legge in rete. Verranno fuori altri nomi oppure “questo è tutto”?

