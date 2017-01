Il Segreto Anticipazioni puntate spagnole e italiane: Ismael è il nuovo antagonista maschile di Hernando e Matias?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: ISMAEL SARA' IL NUOVO VILLAIN? - Nella lunga programmazione de Il Segreto, si sono alternati una serie di personaggi negativi che per una ragione o un'altra hanno messo a dura prova i protagonisti. Dopo avere dato l'addio a Elias, gli episodi iberici da qualche settimana hanno dato il 'benvenuto' ad un altro cattivone che potrebbe nell'immediato futuro diventare l'antagonista sia dell'amore di Beatriz e Matias che del matrimonio dei coniugi Dos Casas. Stiamo parlando di Ismael Barrientos, giunto a Puente Viejo appena in tempo per salvare la vita a Beatriz e conquistare pienamente la sua fiducia (al punto che la ragazza faticherà a nascondere un certo interessamento sentimentale nei suoi confronti). Dal suo arrivo, però, Ismael dimostrerà di non essere affatto una persona per bene, tanto che sarà lui l'omicida di Rogelia. Ma quanto Hernando sarà pronto a denunciarlo, il ragazzo rivelerà le sue vere origini, affermando di essere Damien, il crudele figlio di Hernando dato da tutti per morto nell'incendio della loro casa. Già allora, il bambino era considerato una persona molto crudele tanto che Beatriz per anni era stata vittima di incubi per causa sua. Il suo carattere potrà dirsi cambiato con la crescita? Difficile crederlo...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 24 GENNAIO: ELISEO CADE NELLA TRAPPOLA? - Da diverse settimane ormai, le puntate italiane de Il Segreto offrono ampio spazio al piano della famiglia Santacruz, alla ricerca di una strategia per allontanare per sempre Eliseo da Puente Viejo. Dopo un inizio complicato, nel quale l'idea di Severo sembrava non essere andata a buon fine, il marito di Sol oggi sarà sul punto di cambiare idea: per lui la vita nel paesino spagnolo si farà giorno dopo giorno più complicata a causa delle ingerenze di tutti i parenti acquisiti. Per mettere fine a questi continui scontri, quindi, l'uomo deciderà di accettare una volta per tutte la proposta della ricca signora Ramirez de La Prada, interessata ad acquistare le quote delle imprese Santacruz da lui controllate. Finirà per farsi imbrogliare da Severo e da tutta la sua squadra? La questione potrebbe arrivare finalmente alla svolta, ma siamo davvero certi che questa volta tutto andrà come previsto?

© Riproduzione Riservata.