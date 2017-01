Kristen Stewart bacia Stella Maxwell / Foto: dopo Alicia Cargile e Soko, il bacio appassionato con l'angelo di Victoria's Secret

KRISTEN STEWART BACIA STELLA MAXWELL: DOPO ALICIA CARGILE E SOKO, IL BACIO CON L'ANGELO DI VICTORIA'S SECRET (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Il settimanale Chi ha pubblicato in esclusiva mondiale le foto di Kristen Stewart mentre bacia Stella Maxwell, la sua nuova fidanzata e angelo di Victoria's Secret. L'attrice diventata famosa con la saga di Twilight si frequenta con la top model ormai da qualche tempo: lo scorso anno è stata infatti fidanzata per qualche mese con la cantante Soko, anche le due si sono lasciate solo dopo poco tempo che si frequentavano. Prima di Soko e Stella Maxwell è stata per due anni con Alicia Cargile, forse la relazione più importante e tormentata che ha avuto dopo Robert Pattinson, l'attore con cui ha fatto sognare generazioni di ragazzi con la loro storia d'amore e la cui relazione si è conclusa in maniera abbastanza burrascosa. Dalla fine di dicembre Kristen Stewart ha cambiato ragazza ancora una volta: dopo aver chiuso con Soko, aver avuto una breve parentesi con St. Vincent (ex di Cara Delevingne), e aver riavuto un ritorno di fiamma con Alicia Cargile, l'attrice adesso ha scelto una top model come compagna. Chissà quanto tempo durerà la loro relazione!

KRISTEN STEWART BACIA STELLA MAXWELL: DOPO ALICIA CARGILE E SOKO, IL BACIO CON L'ANGELO DI VICTORIA'S SECRET (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Negli ultimi anni Kristen Stewart ha iniziato a frequentare solo ragazze, ma c'era un periodo in cui, quando stava sul set di Twilight, faceva sognare il mondo con la love story con Robert Pattinson: innamorati nel film e nella vita reale, i due sembravano davvero la coppia perfetta. Si sono lasciati quando lui ha scoperto il tradimento della fidanzata con il regista di Biancaneve e il cacciatore, Rupert Sanders, e poi sono andati avanti un po' altalenanti fino al 2014, per poi lasciarsi definitivamente. In un'intervista rilasciata dalla stessa Kristen Stewart lo scorso anno, l'attrice ha ammesso che la storia con Robert Pattinson è finita anche per la notevole attenzione mediatica che c'era su di loro, cosa che ha reso il rapporto falsato e non più reale. "Le persone volevano così tanto che io e Rob stessimo insieme che il nostro rapporto si è trasformato in un prodotto. Non era più la vita reale. E questa cosa mi nauseava. Non voglio nascondere chi sono o cosa faccio nella mia vita. Ma non volevo far parte di una storia soltanto per il suo valore nel mondo dell’intrattenimento".

