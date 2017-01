LA BAITA DEI PINI/ Accoglienza e tradizione convinceranno lo chef? (Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, puntata 24 gennaio 2017)

LA BAITA DEI PINI, TRADIZIONE E ACCOGLIENZA CONVINCERANNO LO CHEF? (ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI, PUNTATA 24 GENNAIO 2017) - Ad Alessandro Borghese - 4 Ristoranti va in scena la sfida tra chalet di montagna: puntata dedicata al nord Italia quella che andrà in onda il questa sera, martedì 24 gennaio 2017. Lo chef Alessandro Borghese questa volta farà tappa a Bormio, perla dello Stelvio, per farci conoscere alcune importanti realtà enogastronomiche locali: vino, formaggi e carni rosse saranno i protagonisti. Uno dei locali in gara durante la nona puntata di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti sarà La Baita dei Pini: dal 1957, la famiglia Dei Cas cura la Baita dei Pini offrendo ai clienti un servizio a quattro stelle. A due passi dagli impianti di risalita e dalle terme, a pochi metri dal centro storico di Bormio, l'albergo è un'oasi di felicità. Al ristorante dell'Hotel Baita dei Pini di Bormio solo cibi genuini e ingredienti freschi della tradizione di montagna valtellinese: i Pizzoccheri, gli Sciatt, i formaggi locali, insieme ai rossi robusti della cantina. Nel menù anche un variegato buffet per vegetariani a base di di verdure cotte e crude, insalate di stagione, frutta dei campi di Bormio e dolci fatti rigorosamente in casa in maniera artigianale. Nel ristorante della Baita dei Pini c'è una sala principale spaziosa e ricca di luce che la famiglia Dei Cas riserva per cerimonie ed evento ma c'è anche un prive chiamato Stua de Mario, arredato in stile alpino, per una cena intima e romantica a dimensione di coppia di fidanzati. Sarà proprio questo locali a convincere fino in fondo lo chef e a portare a casa il premio?

